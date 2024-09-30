Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
Вучич: Россия владеет инициативой в конфликте на Украине
Президент Сербии Вучич отметил сложности Запада в финансировании Киева
Президент Сербии Александар Вучич сообщил о доминировании российской стороны в конфликте на Украине и подчеркнул, что Западу стало труднее финансировать Киев из-за изменившейся экономической ситуации.
Вучич отметил, что вначале Запад рассчитывал на легкость в финансовой поддержке Киева, исходя из слабого состояния российской экономики. Однако теперь, по его словам, ситуация изменилась, и западным странам стало труднее инвестировать в оборону Украины, передает ТАСС.
«Россия обладает инициативой на поле боя (на Украине)», - сообщил Вучич.
Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но решение затянется на десятилетия.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что если украинский конфликт будет заморожен, а не урегулирован, то Запад даст нацистам на Украине лицензию на убийство русских.