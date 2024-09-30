Балицкий: Жизнь в Запорожской области значительно изменилась за два года в составе России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в регионе возрождается туризм, строятся новые дороги и социальные объекты, передает РИА «Новости». Балицкий добавил, что в регионе выплачиваются все положенные по российскому законодательству социальные пособия, включая материнский капитал.

Он подчеркнул, что в Запорожской области снова начинают работать рекреационные зоны. «Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что уже начала работу рекреационная зона. Базы отдыха принимают посетителей, и для нас это важно», – отметил губернатор. Хотя базы еще не полностью заполнены, процесс их восстановления уже запущен.

Также Балицкий сообщил о росте поступлений налогов в бюджет региона, что позволяет выделять средства на строительство дорог и другие проекты. «Люди сегодня однозначно чувствуют себя в большем комфорте, нежели они чувствовали себя при Украине», – подчеркнул он, добавив, что местные жители поддерживают руководство региона, так как видят его взаимодействие с федеральными властями и администрацией президента России в вопросах улучшения условий жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе. Также в Луганской Народной Республике с 23 по 26 сентября прошло празднование Дня воссоединения новых регионов с Россией, собравшее тысячи молодых активистов. Кроме того, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли мероприятия, посвященные второй годовщине воссоединения новых регионов с Россией.