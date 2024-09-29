«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
В Луганске отпраздновали День воссоединения с Россией
В Луганске на праздновании Дня воссоединения с Россией собрались тысячи молодых активистов из новых регионов
В Луганской Народной Республике (ЛНР) с 23 по 26 сентября прошло празднование Дня воссоединения новых регионов с Россией, собравшее тысячи молодых активистов, которые разработали проекты и посетили культурные мероприятия.
Тысячи молодых людей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Луганск для участия в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения с Россией. Празднование продолжалось с 23 по 26 сентября и включало различные культурные и образовательные программы.
На торжественной церемонии открытия участников приветствовали высокопоставленные лица, включая заместителя Руководителя Администрации Главы ЛНР Олега Черноусова и министра молодежной политики ЛНР Юлию Величко. «Мы собрались, чтобы дать старт комплексу мероприятий, посвященных воссоединению с Россией. Для всех наших земляков открылась новая пора с большими возможностями и перспективами», – сказал Черноусов.
Одним из ключевых событий стала проектная сессия «Новые решения для новых регионов», где активисты разработали проекты по двенадцати направлениям Движения Первых. Эти проекты были представлены на заседании круглого стола Главе ЛНР Леониду Пасечнику и другим высокопоставленным гостям. Пасечник подчеркнул: «Вы работаете на развитие и процветание нашей великой Родины – России».