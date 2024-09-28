Новые регионы отметили вторую годовщину воссоединения с Россией

Так, в Токмакском краеведческом музее открылась выставка, посвященная этому событию. В экспозиции представлены фотографии исторических событий в городе Токмак с 2022 по 2024 годы. Фотографии, сделанные членом Союза журналистов России Людмилой Арман, отражают становление мирной жизни, шефскую помощь регионов России и участие жителей Токмака в референдуме по присоединению Запорожской области к России.

Директор музея Михаил Арман отметил, что посетители смогут увидеть фотографии доставки первых гуманитарных грузов от шефов из Пензенской области и Республики Ингушетия, а также первое вручение паспортов РФ токмакчанам. Экспозиция включает в себя и первые номера российских газет, которые начали выходить на освобожденной территории с июня 2022 года, а также сувениры и первую «Азбуку Запорожья».

В Энергодарском колледже была проведена презентация «Единство народов», целью которой стало ознакомление студентов с неразрывной исторической связью России и юго-западных земель.

Кроме того, в Черниговском муниципальном округе прошел концерт, посвященный Дню воссоединения Запорожской области с Россией. Мероприятие посетили представители местной администрации и активисты молодежных движений.

В Акимовском районе вторую годовщину воссоединения регионов с Россией встретили в торжественной обстановке.

«Два года назад все вы смотрели вперед с надеждой. Я рада, что ваши надежды оправдались. Акимовский район строится и развивается, а его люди обеспечены всем необходимым. Бесплатное образование и медицинская помощь, социальные выплаты и материнский капитал, доступные коммунальные платежи и целый спектр возможностей для самореализации – наша страна дает нам все. Мы только в начале большого пути к процветанию. Горжусь каждым из вас, кто вносит свой вклад в развитие Акимовского района, Запорожской области и всей России!» – обратилась с приветственным словом ко всем присутствующим обратились глава Акимовского муниципального округа, Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Губанова.

Она вручила заслуженные награды представителям разных профессий и направлений деятельности и поблагодарила каждого «за вклад в общую Победу».

30 сентября – День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.