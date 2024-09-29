«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.3 комментария
В ДНР отметили День воссоединения с Россией
В ДНР прошли торжества ко Дню воссоединения новых регионов с Россией
В Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе.
В Донецке 74 юнармейца из Шахтерска и Волновахи приняли присягу на Мемориальном комплексе «Саур-Могила», подчеркнув свою приверженность Отчизне.
В Волновахе 27 сентября более 20 активистов Движения Первых получили свои первые паспорта в рамках программы «Мы – граждане России». Активистка из Волновахи, Дарина Шпаренко, выразила свои эмоции: «Я могу всем пообещать, что никогда не забуду этот день. Для меня это не просто документ, который удостоверяет личность, а официальное доказательство того, что я гражданин России».
В Донецке, в рамках проекта «Создаем будущее», участники Донецкого регионального отделения МООО «РСО» провели дружеский футбольный матч. Руководитель студенческого педагогического отряда «Мама одобряет», Анастасия Тарнавская, отметила важность спортивных мероприятий: «Это важный день, когда важно показать, что наша молодежь вместе».
В Макеевке глава муниципального образования провел встречу с молодежью, на которой обсуждались достижения молодежных организаций. В рамках интерактивного мероприятия была собрана карта Российской Федерации, символизирующая единство.
В Харцызске прошло нравственно-патриотическое мероприятие «Помни их имена», где дети познакомились с историей своего края и прославленными героями.