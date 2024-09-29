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    Что стоит за прибалтийскими угрозами о «демилитаризации» Калининграда
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Нанесен удар по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подарком от Лаврова
    Рар: На Западе нашлись страны, готовые отдать Китаю лидерство в украинском урегулировании
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    29 сентября 2024, 18:58 • Новости дня

    В ДНР отметили День воссоединения с Россией

    В ДНР прошли торжества ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой Народной Республике по случаю Дня воссоединения с Россией прошли разнообразные мероприятия, включая присягу юнармейцев на Саур-Могиле и вручение первых паспортов в Волновахе.

    В Донецке 74 юнармейца из Шахтерска и Волновахи приняли присягу на Мемориальном комплексе «Саур-Могила», подчеркнув свою приверженность Отчизне.

    В Волновахе 27 сентября более 20 активистов Движения Первых получили свои первые паспорта в рамках программы «Мы – граждане России». Активистка из Волновахи, Дарина Шпаренко, выразила свои эмоции: «Я могу всем пообещать, что никогда не забуду этот день. Для меня это не просто документ, который удостоверяет личность, а официальное доказательство того, что я гражданин России».

    В Донецке, в рамках проекта «Создаем будущее», участники Донецкого регионального отделения МООО «РСО» провели дружеский футбольный матч. Руководитель студенческого педагогического отряда «Мама одобряет», Анастасия Тарнавская, отметила важность спортивных мероприятий: «Это важный день, когда важно показать, что наша молодежь вместе».

    В Макеевке глава муниципального образования провел встречу с молодежью, на которой обсуждались достижения молодежных организаций. В рамках интерактивного мероприятия была собрана карта Российской Федерации, символизирующая единство.

    В Харцызске прошло нравственно-патриотическое мероприятие «Помни их имена», где дети познакомились с историей своего края и прославленными героями.

    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН

    Лавров назвал призывы Стубба исключить Россию из Совбеза ООН словами «горячего финского парня»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления президента Финляндии Александера Стубба о необходимости лишить России права голоса в СБ ООН словами «горячего финского парня».

    По словам Лаврова, подобные заявления не являются удивительными, поскольку представители Финляндии, как отметил министр, обладают своим особым менталитетом.

    «Ну, горячие финские парни, они, так сказать, особый народ», – сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов о позиции Стубба, передает ТАСС.

    Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Украины есть основания ставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.

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    29 сентября 2024, 13:13 • Новости дня
    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива

    Военный эксперт Зверев: Россия уже предприняла шаги против угрозы Балтийскому флоту от НАТО

    Военный эксперт описал возможный ответ России на попытку блокады Финского залива
    @ кадр из видео

    Tекст: Станислав Лещенко

    Военный эксперт Юрий Зверев отметил, что расширение НАТО создает новые угрозы для Балтийского флота России, в том числе с возможностью блокировки Финского залива Эстонией и Финляндией. Он также обозначил, что российские Вооруженные силы способны этому противопоставить.

    Глава эстонской армии Андрус Мерило заявил финской газете Helsingin Sanomat, что Эстония и Финляндия могут заблокировать для России Финский залив. По мнению военного эксперта Юрия Зверева, такие угрозы нельзя воспринимать как немедленную готовность к действию. Тем не менее расширение НАТО действительно создает новые вызовы для России в Балтийском регионе.

    Как пояснил Зверев газете ВЗГЛЯД, Балтийский флот ВМФ России оказывается в уязвимом положении из-за развертывания береговых ракетных комплексов НАТО, в том числе недавно приобретенных Эстонией ракет Blue Spear. Эти ракеты способны поражать как морские, так и наземные цели. Зверев отметил, что для противодействия этой угрозе российские вооруженные силы уже предприняли шаги, включая оснащение серийных корветов проектов 20380 с ЗРК «Полимент-Редут» и размещение современных зенитных систем С-400.

    В Калининградской области развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион» с противокорабельными ракетами (ПКР) «Оникс», дальность действия которых планируется увеличить до 1000 км. Эти комплексы способны «запирать» Балтийское море, охватывая Европу до Люксембурга. Зверев также подчеркнул, что в разработке находится новый береговой ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон», скорость которой делает ее практически неперехватываемой.

    Кроме того, в рамках подготовки к потенциальным угрозам Балтийский флот провел учения по уничтожению беспилотников и безэкипажных катеров. Планируется производство новых ударных катеров на Кингисеппском машиностроительном заводе. Таким образом, Россия готова ответить на возможные действия НАТО в регионе, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил о необходимости разработки совместных с Финляндией планов по ограничению передвижения российского флота в Финском заливе. Кроме того, военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, аналогичной той, что была осуществлена фашистской Германией во время Великой Отечественной войны. Важно отметить, что страны Североатлантического альянса регулярно отрабатывают на учениях в Балтийском регионе сценарии борьбы с Россией, что подчеркивает серьезность потенциальной угрозы.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 19:54 • Новости дня
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН

    Захарова: К Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку после выступления в ООН

    После выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из представителей иностранных государств, стремящихся пожать ему руку, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Министра иностранных дел Сергея Лаврова окружила толпа представителей различных стран после его выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что после выступления Лаврова к нему выстроилась настоящая очередь из желающих пожать ему руку. Она также опубликовала фотографию, на которой видно, как толпа иностранных представителей встречает Лаврова тепло и с интересом.

    Этот факт подчеркивает значимость выступления Лаврова на международной арене и его влияние на мировое сообщество. Генассамблея ООН оказалась площадкой, где российский министр сумел привлечь к себе внимание и расположение множества иностранных коллег.

    В частности, Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче, подчеркнув, что такие действия затрагивают глобальную безопасность.

    Также он выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством.

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    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    28 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии

    Лавров назвал хамством оценки Зеленского мирных планов Китая и Бразилии

    Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Китая и Бразилии
    @ Evgenia Novozhenina/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о мирных инициативах Китая и Бразилии, назвав их хамством.

    Лавров подчеркнул, что Зеленский позволил себе уничижительно высказаться о китайско-бразильской инициативе, указав, что она якобы не имеет смысла и может быть связана с желанием этих стран получить Нобелевскую премию мира.

    «Он, между прочим, и так по-хамски охарактеризовал китайско-бразильскую инициативу», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Министр добавил, что украинский лидер заявил, будто не существует разных версий Устава ООН для различных стран, включая БРИКС, «Большую семерку» или российско-иранские, китайско-бразильские версии.

    Комментируя инициативы Китая и Бразилии, Лавров отметил, что они исходят из лучших побуждений и стремятся к разрешению конфликта. Тем не менее, по его мнению, украинский президент не оценил эти усилия по достоинству, показав неуважение к международным дипломатическим инициативам.

    В августе Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования Китая и Бразилии, назвав его деструктивным.

    Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР не перестанет продвигать мирные переговоры по украинскому урегулированию.

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    29 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»

    Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.

    Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.

    Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

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    29 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    Глава МИД Индонезии появилась на выступление в ООН с подарком от Лаврова

    Глава МИД Индонезии надела подаренную Лавровым брошь на выступление в ООН

    Глава МИД Индонезии появилась на выступление в ООН с подарком от Лаврова
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела брошь, подаренную Сергеем Лавровым, на выступление в ООН, где она произнесла свою последнюю речь в качестве министра при нынешнем правительстве, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.

    Марсуди появилась на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН с брошью, подаренной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    По данным посольства, на выступлении в рамках недели высокого уровня Марсуди выбрала брошь в виде объемного черного цветка. У нее также имеется похожая брошь красного цвета, также подаренная Лавровым, но пока ее она не демонстрировала на публике.

    Это выступление стало последним в ООН для Марсуди в роли министра иностранных дел Индонезии при нынешнем правительстве страны. Она увековечила свою дипломатическую карьеру, выбрав в качестве аксессуара брошь, символизирующую теплые отношения между Индонезией и Россией.

    Напомним, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии прислать брошь из Москвы. Позже Мария Захарова показала брошь, которая понравилась Ретно Марсуди, и пообещала отправить в подарок такую же.

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    28 сентября 2024, 20:27 • Новости дня
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой

    Лавров заявил о бессмысленности войны с Россией, обладающей ядерным потенциалом

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

    Лавров подчеркнул, что нынешние западные стратегии напоминают планы США и Великобритании по уничтожению СССР в 1945 году, когда разрабатывалась операция по уничтожению СССР под названием «Немыслимое». Эти планы, по его словам, тогда были секретными, а сегодня англосаксонские стратегии уже не скрывают своих намерений, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что стратеги Запада рассчитывают добиться победы над Россией через «нелигитимный неонацистский киевский режим», но уже готовят Европу к самоубийственной авантюре.

    «Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи «воевать до победного» с ядерной державой, каковой является Россия», - подчеркнул Лавров.

    Тем не менее, министр отметил, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Она предлагает создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии, которая будет открыта для всех стран и организаций континента. Этот вопрос будет обсуждаться на международной конференции в Минске, открытие которой запланировано на 31 октября.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны».

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль воспринимает речи о подготовке к войне с Россией как официальную позицию Запада.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    29 сентября 2024, 13:23 • Новости дня
    «Убитый» ГУРом россиянин оказался живым пенсионером

    Информация о якобы убийстве Алексея Коломейцева в Коломне оказалась фейковой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Информация о якобы убийстве Алексея Коломейцева в Коломне украинской разведкой оказалась фейком, он давно на пенсии и не является действующим военным, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, вражеские каналы распространили ложные сведения о гибели руководителя Государственного центра беспилотной авиации МО РФ Алексея Коломейцева. При этом выяснилось, что Коломейцев жив и находится на пенсии, а не является действующим военнослужащим. Такая ошибка со стороны украинской разведки уже не вызывает удивления, учитывая их регулярные попытки создать видимость успехов.

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал российские власти проверить информацию о предполагаемой ликвидации Коломейцева. Он подчеркнул, что данные могут быть ложными и являются дезинформацией со стороны Главного управления разведки Украины, передает «Газета.RU».

    Джабаров напомнил о попытках ГУР Украины организовать теракты против российских граждан, в частности вспомнил о Владлене Татарском и Дарье Дугиной. Он также подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов, которого в России считают террористом, рано или поздно будет наказан за свои преступления.

    Сенатор также отметил необходимость быть бдительными, так как «враг невидим», его агенты могут затеряться среди российских граждан. Он призвал проявлять осторожность и внимательность, чтобы предотвратить возможные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина активизировала применение различных методов информационной войны против России, в том числе через создание фальшивых новостей о нападении на Курскую область. Примечательно, что ранее Украина пыталась подать на Россию в Международный суд ООН из-за обвинений в геноциде. В то же время Россия проводит активные военные действия в ответ на провокации со стороны Украины.

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    29 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за трупа мужчины в туалете

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший из Москвы в Самару самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира, его труп обнаружили в туалете, сообщают СМИ.

    «На борту самолета, который следовал из Москвы в Самару, в туалете был обнаружен труп мужчины», – пишет «Комсомольская правда».

    В свою очередь, источник РЕН ТВ заявил, что 44-летнему мужчине, который летел из Москвы с супругой, сыном и внуком, «стало плохо еще в аэропорту», во Внуково ему оказали помощь. В полете его состояние вновь ухудшилось. «Его пробовали спасти в самолете, судно экстренно приземлилось в Ульяновске», – заявил источник.

    Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Предварительной причиной смерти называются проблемы с сердцем.


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    29 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы

    Израиль убил Хассана Насруллу и других лидеров «Хезболлы» в подземном бункере

    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    @ NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

    В результате израильской операции в бункере на юге Бейрута были убиты Хасан Насрулла и другие ключевые фигуры «Хезболлы», что стало возможным благодаря разведданным о встрече лидеров.

    Как сообщает The Wall Street Journal, операция Израиля привела к гибели Хасана Насруллы и других высокопоставленных лидеров «Хезболлы». Нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута.

    Израильская атака была проведена на основе разведданных, которые указывали на собрание лидеров в пятницу. В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насруллу «террористом номер один» и подчеркнул важность его ликвидации для изменения баланса сил в регионе. Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который привел к гибели Насруллы и усилил напряженность в регионе. Между тем вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в данном действии, назвав Насруллу террористом.

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    29 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате успешных наступательных действий российские войска установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), отразив контратаку украинских сил и уничтожив значительные силы и технику противника, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

    В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

    Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

    В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.

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    28 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду

    Журналистку Дроздецкую выгнали со встречи с Санду за русский язык

    Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президентом Молдавии Майей Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

    Журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии, передает Sputnik Молдова.

    По словам Дроздецкой, решение о ее удалении со встречи никто не обосновал. Однако она предположила, что это связано с тем, что президент Санду не считает русскоязычных журналистов достойными присутствовать на встрече с соотечественниками.

    Журналистка также выразила недовольство тем, что ее и ее коллег передали итальянской полиции из-за их профессиональной деятельности. «Лучше бы так на преступников реагировали», – написала Дроздецкая.

    Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа», депутат парламента Василий Боля выступил за восстановление официального статуса русского языка в стране.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.

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