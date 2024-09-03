СМИ: Зеленский попытается в последний раз получить разрешение на удары по России

Economist: Зеленский предпримет попытку в последний раз получить разрешение на удары по России

Tекст: Александра Юдина

По данным британского журнала, это будет его последней возможностью перед уходом Байдена с должности президента, передает РИА «Новости».

Также в материале подчеркивается, что официальные лица Киева выражают возмущение из-за ограничений Вашингтона на удары по российской территории.

Ранее Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.