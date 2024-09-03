Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
СМИ: Зеленский попытается в последний раз получить разрешение на удары по России
Economist: Зеленский предпримет попытку в последний раз получить разрешение на удары по России
Визит в Белый дом для Владимира Зеленского станет последней возможностью попросить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары по российской территории дальнобойным оружием НАТО, пишет Economist.
По данным британского журнала, это будет его последней возможностью перед уходом Байдена с должности президента, передает РИА «Новости».
Также в материале подчеркивается, что официальные лица Киева выражают возмущение из-за ограничений Вашингтона на удары по российской территории.
Ранее Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.
Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.