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По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело
Прокуратура: По факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии возбудили дело
Уголовное дело о халатности возбуждено по факту прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе Бурятии в начале августа, сообщает прокуратура республики.
В сообщении прокуратуры Бурятии говорится, что по факту прорыва дамбы в Мухоршибирском районе возбуждено уголовное дело о халатности, то есть неисполнения или ненадлежащее исполнения должностным лицом своих обязанностей, что повлекло причинение крупного ущерба.
Установлено, что Мухоршибирским филиалом управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике не приняты меры по регулированию (открытию) шлюза регулятора гидротехнического сооружения, что привело к подъему уровня воды, а затем и к прорыву дамбы.
Напомним, в Бурятии был введен режим ЧС из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопления федеральной дороги Р-258 «Байкал».