Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.8 комментариев
Режим ЧС республиканского уровня введен в Бурятии из-за прорыва дамбы
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Бурятии в связи с переливом через дамбу в Мухоршибирском районе, сообщили в правительстве региона.
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что от места прорыва дамбы до ближайшего населенного пункта около 6 км, поэтому волновое воздействие не прогнозируется.
Отмечается, что подготовлены пункты временного размещения, проводится эвакуация населения.
Ранее в результате проливных дождей, спровоцировавших резкий подъем уровня воды в Киалимском водохранилище Челябинской области, произошел прорыв дамбы. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человек.