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Выброс пепла на высоту 2,5 км произошел на вулкане Эбеко на Курилах
Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области выбросил пепел на высоту 2,5 км, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические извержения сообщила о пепловом выбросе на высоту 2,5 километра. Шлейф вулканического пепла растянулся более чем на 5 км в северо-восточном направлении.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в ближайшем населенном пункте, Северо-Курильске, пеплопада не наблюдалось, и жители не ощущали неприятного запаха сероводорода. Власти заверили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет, передает ТАСС.
«Международные авиатрассы проходят вдали от вулкана, а в районе извержения нет зарегистрированных туристических групп», – подчеркнули в МЧС.
Высота Эбеко – 1 тыс. 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.
Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4,5 км, шлейф распространился на юго-восток.