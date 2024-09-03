Выброс пепла на высоту 2,5 км произошел на вулкане Эбеко на Курилах

Tекст: Вера Басилая

Сахалинская группа оперативного реагирования на вулканические извержения сообщила о пепловом выбросе на высоту 2,5 километра. Шлейф вулканического пепла растянулся более чем на 5 км в северо-восточном направлении.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в ближайшем населенном пункте, Северо-Курильске, пеплопада не наблюдалось, и жители не ощущали неприятного запаха сероводорода. Власти заверили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет, передает ТАСС.

«Международные авиатрассы проходят вдали от вулкана, а в районе извержения нет зарегистрированных туристических групп», – подчеркнули в МЧС.

Высота Эбеко – 1 тыс. 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 4,5 км, шлейф распространился на юго-восток.