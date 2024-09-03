«Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт», – цитирует ТАСС Антонова.

По его словам, никакие поставки истребителей или дальнобойных ракет, направлении в Россию наемников, не смогут изменить ситуацию на поле боя.

Антонов также заявил, что в настоящее время речь идет о расширении масштабов украинских действий на территории Российской Федерации, но никого не смущают поступающие из приграничных областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой «при помощи американского оружия домах, больницах, мостах.

Он также указал на то, что американские чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов, убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями. Кроме того, посол возмутился молчанию США в связи с разрушением церквей, детского сада в Белгороде.

Посол считает, что американский «проект Украина» принес разрушения и огромные жертвы для славянского народа.

«Нет никаких сомнений, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены», – подчеркнул Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США.