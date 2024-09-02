Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.
«Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.
«Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.
По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.
«Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.
Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.