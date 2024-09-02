Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию
В преддверии визита в Монголию президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор», следует из сообщения на сайте Кремля.
Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», которое опубликовано на сайте Кремля, поделился своим видением истории, современного состояния и будущего двусторонних отношений России и Монголии, оценил уровень партнерства России и Монголии, назвал главной трагедией Украины политику Запада, а также высказался о запретах в отношении российских спортсменов на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что Путин проведет официальный визит в Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха, они намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений «всеобъемлющего стратегического партнерства».