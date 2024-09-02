Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию

Украина потребовала от Монголии арестовать Путина

Tекст: Кристина Цыцура

В украинском МИД призвали Монголию выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС). «Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на «арест»», – говорится в сообщении ведомства, передает «Лента.ру».

При этом в Улан-Баторе заявили, что не будут арестовывать Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нет переживаний в связи с участием Монголии в МУС, и у России «прекрасный диалог с нашими друзьями в Монголии».

В свою очередь, в МУС допустили принятие мер в отношении этой страны.

В августе 2024 года Верховная рада Украины приняла решение о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Целью этих действий эксперты назвали желание Киева «присоединиться к гонителям МУС против России и нападать в общем хоре».



В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» президента России, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с событиями на Украине.

Официальные лица в Москве не раз подчеркивали, что Россия не является участником Римского статута и не признает в связи с этим никакие решения МУС.