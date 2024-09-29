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Пожар на мусорном полигоне в Нижегородской области охватил 1 тыс квадратных метров
В Богородском округе Нижегородской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, охвативший площадь в тысячу квадратных метров, что потребовало немедленных мер по тушению, сообщает МЧС региона.
Как говорится в сообщении, пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Богородском округе Нижегородской области тушат на площади 1 тыс. квадратных метров передает РИА «Новости». Сообщение о возгорании поступило в воскресенье в 12.43 по московскому времени из района рядом с поселком Лазарево.
По данным МЧС региона, горение мусора распространилось на значительную площадь, что потребовало немедленного вмешательства пожарных подразделений. На месте происшествия работают подразделения МЧС, которые оперативно приступили к тушению огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов, который охватил площадь в 30 тыс. кв. м. Ранее в Нижнем Новгороде на площадке по утилизации отходов также случился пожар, открытое горение в емкостях распространилось на площади 500 кв. м.