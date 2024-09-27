Профессор Сакс заявил, что США не стремились к миру с Россией после 1991 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что США нарушили свое обещание о нерасширении НАТО, прекрасно осознавая последствия своих действий, передает ТАСС.

Экономист считает, что сопротивление России против гипотетического вступления Украины и Грузии в альянс было предсказуемым, напомнив: «США никогда бы не согласились с российскими военными базами в Западном полушарии».

Сакс также подверг критике американскую администрацию за то, что она не предприняла необходимых мер для экономической поддержки России в начале 1990-х годов. По его словам, это была «катастрофически упущенная возможность» для достижения стабильности. Эксперт подчеркнул, что США не стремились к миру, а напротив, желали продолжения холодной войны, пытаясь утвердить свою глобальную гегемонию без развала России, но с ее подчинением.

Кроме того, профессор указал на то, что уже в 1994 году было принято решение о расширении НАТО с целью присоединения Украины. Он также поделился, что президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе якобы назвал НАТО причиной войны, но публично выразил противоположное мнение. Сакс считает, что такие противоречия подчеркивают сложность и многослойность международной политики по отношению к России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны всегда предпочитали смотреть на Россию с опаской.