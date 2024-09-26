И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Новак спрогнозировал рост газификации в России в 2024 году
Новак: Уровень газификации в России по итогам 2024 года вырастет до 75%
Вице-премьер Александр Новак сообщил о достижении Россией нового уровня газификации, который к концу 2024 года составит порядка 75%.
Как указал Новак в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Российской энергетической недели, темпы газификации в России ежегодно растут. Так, по его словам, в 2023 году уровень газификации достиг 73,7%. «В этом году мы выйдем примерно на 75%», – сказал он, передает ТАСС.
Особое внимание в ходе реализации программ газификации уделяется новым населенным пунктам, котельным, а также социальной догазификации. Последняя программа позволяет гражданам, проживающим в уже газифицированных населенных пунктах, подключать свои домовладения к газовым сетям без дополнительных финансовых затрат. Это решение было принято президентом России в целях повышения доступности природного газа для населения, отметил Новак.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что газовая отрасль России проходит этап серьезных изменений, речь идет не только о переориентации поставок, но и о социальной газификации.