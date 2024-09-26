И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.6 комментариев
Мишустин призвал проанализировать работу «Почты России»
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил озабоченность эффективностью проведенной модернизации «Почты России», отметив необходимость анализа промежуточных результатов и принятых управленческих решений.
На стратегической сессии, посвященной развитию российской почтовой системы, Мишустин указал на ряд вопросов, требующих тщательного изучения. Среди них глава правительства выделил организацию розничного бизнеса, включая выдачу интернет-заказов лекарственных средств в отдаленных районах страны. Также премьер-министр обратил внимание на необходимость более эффективного использования субсидий, направленных на доставку социально значимых печатных изданий, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что проведенный ремонт и обновление трех тысяч почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных районах должны привести к значительному повышению уровня удовлетворенности клиентов, прежде всего за счет сокращения сроков доставки корреспонденции. При этом глава правительства отметил важность дальнейшего развития цифровых сервисов компании, направленных на упрощение взаимодействия с клиентами.
Ранее мировой судья в Москве оштрафовал на 100 млн рублей АО «Почта России» за то, что организация не смогла завершить в срок ремонт почтовых отделений в сельской местности.