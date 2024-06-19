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«Почта России» оштрафована на 100 млн рублей за срыв ремонта сельских отделений
Мировой судья в Москве оштрафовал на 100 млн рублей АО «Почта России» за то, что организация не смогла завершить в срок ремонт почтовых отделений в сельской местности.
Отмечается, что суд признал виновным юридическое лицо в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 млн рублей, передает ТАСС.
Также суд уточнил, что «Почта России» получила средства на ремонт 1 195 отделений в сельской и труднодоступной местности, работы должны были быть завершены до конца 2022 года.
При этом стало известно, что в 277 отделениях ремонтные работы не были проведены или закончены.
Сама «Почта России» в ответ объяснила нарушения сроками оформления документов с подрядчиками и подачей отчетов.