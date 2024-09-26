И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Швецов назвал «неминуемым трендом» вытеснение наличных из оборота
Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил о неизбежном сокращении использования наличных денег в экономике, подчеркнув, что банки продолжат играть ключевую роль в управлении личными финансами граждан.
Выступая на Международном банковском форуме, Швецов выразил уверенность в том, что наличные деньги постепенно вытесняются из оборота. «Это, к сожалению или к счастью, неминуемый тренд», – сказал Швецов, передает ТАСС.
По его словам, это объективный процесс, который не зависит от желания отдельных лиц или организаций. При этом банки не потеряют своей актуальности.
Швецов отметил, что люди по-прежнему будут хранить свои сбережения в кредитных организациях, поскольку банки предоставляют более надежные и удобные инструменты для управления финансами. «Идеология поведения с личными финансами предполагает подушку безопасности, – пояснил он. – Подушка безопасности всегда будет в банках».
Ранее экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.