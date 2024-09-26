Швецов назвал «неминуемым трендом» вытеснение наличных из оборота

Tекст: Дарья Григоренко

Выступая на Международном банковском форуме, Швецов выразил уверенность в том, что наличные деньги постепенно вытесняются из оборота. «Это, к сожалению или к счастью, неминуемый тренд», – сказал Швецов, передает ТАСС.

По его словам, это объективный процесс, который не зависит от желания отдельных лиц или организаций. При этом банки не потеряют своей актуальности.

Швецов отметил, что люди по-прежнему будут хранить свои сбережения в кредитных организациях, поскольку банки предоставляют более надежные и удобные инструменты для управления финансами. «Идеология поведения с личными финансами предполагает подушку безопасности, – пояснил он. – Подушка безопасности всегда будет в банках».

Ранее экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.