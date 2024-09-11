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Экс-зампред ЦБ прокомментировал перспективу отказа от наличных денег в России
Экс-зампред ЦБ Дубинин заявил, что в России никогда не исчезнут наличные деньги
Экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин опроверг прогнозы о возможном отказе от наличных денег в России, заявив, что из-за особенностей российской экономики и поведения граждан наличные платежи останутся востребованы еще долгое время.
По его словам, техническая готовность к переходу на полностью безналичную экономику может быть достигнута к указанному сроку, однако социальные и экономические факторы не позволят полностью отказаться от наличных, передает «Газета.Ru».
Экс-зампред ЦБ объяснил это тем, что в России есть значительная часть населения, предпочитающая не фиксировать свои доходы по налоговым соображениям.
«Пока в обществе есть стремление уйти от налогообложения, наличные деньги будут востребованы», – подчеркнул Дубинин.
Он также отметил, что не все граждане, особенно в регионах, готовы к повсеместному использованию электронных платежей.
Дубинин выразил сомнение в том, что к 2030 году произойдут кардинальные изменения в поведении российских потребителей.
Эксперты назвали газете ВЗГЛЯД риски и преимущества отказа от наличных денег.