Экс-зампред ЦБ прокомментировал перспективу отказа от наличных денег в России

Экс-зампред ЦБ Дубинин заявил, что в России никогда не исчезнут наличные деньги

Tекст: Александра Юдина

По его словам, техническая готовность к переходу на полностью безналичную экономику может быть достигнута к указанному сроку, однако социальные и экономические факторы не позволят полностью отказаться от наличных, передает «Газета.Ru».

Экс-зампред ЦБ объяснил это тем, что в России есть значительная часть населения, предпочитающая не фиксировать свои доходы по налоговым соображениям.

«Пока в обществе есть стремление уйти от налогообложения, наличные деньги будут востребованы», – подчеркнул Дубинин.

Он также отметил, что не все граждане, особенно в регионах, готовы к повсеместному использованию электронных платежей.

Дубинин выразил сомнение в том, что к 2030 году произойдут кардинальные изменения в поведении российских потребителей.

Эксперты назвали газете ВЗГЛЯД риски и преимущества отказа от наличных денег.