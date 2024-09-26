Сенатор Долгов: Изменением в ядерной доктрине мы посылаем сигнал западным политикам

Tекст: Александра Юдина

По его словам, агрессия со стороны любого неядерного государства, но с участием ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на Россию.

«Мы посылаем сигнал западным политикам: продолжение той враждебной и милитаристской политики, которая подразумевает поддержку Украины, возможное разрешение ВСУ наносить дальнобойные удары по России чревато самыми серьезными последствиями для них самих», – акцентировал парламентарий.

Сенатор добавил, что ряд государств НАТО все же не хочет прямой военной конфронтации с Россией, а в тех странах, которые настроены более агрессивно, есть здравомыслящие силы.

«Будем надеяться, что их голоса зазвучат громче и к ним прислушаются правящие элиты. Если же нет, то у нас есть поле для маневра с точки зрения использования военных методов предотвращения угроз», – подчеркнул он.

Также Долгов указал на важное значение пункта в уточненной доктрине о разворачивании российского «ядерного зонтика» над Белоруссией.

«Это принципиальный вопрос, потому что речь идет о безопасности Союзного государства», – подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что на белорусской границе при поддержке США продолжает сколачиваться польско-украинский военный кулак.

«Изменения в ядерной доктрине будут способствовать укреплению системы стратегического сдерживания и стратегической стабильности», – считает сенатор.

По мнению парламентария, помимо развития доктринальных установок идет процесс технического и технологического совершенствования нашего ядерного арсенала.

Газета ВЗГЛЯД объяснила, как ядерная доктрина России заставит Запад разделить ответственность за агрессию Украины.