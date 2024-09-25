Эксперт: Якушев может многое изменить в законодательной деятельности Совфеда

Политолог Асафов: Якушев может многое изменить в законодательной деятельности Совета Федерации

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Владимир Якушев – сильный политик, чья субъектность не подлежит никакому сомнению. Такой человек может многое изменить в законодательной деятельности Совета Федерации», – пояснил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

«Он обладает большими связями во многих структурах. У него есть уникальная способность – отлично налаживать контакты с людьми. В совокупности с богатым опытом работы эта черта позволит ему установить хорошие контакты как с избирателями, так и с партией «Единая Россия». Не стоит забывать и то, что он пользуется доверием у президента нашей страны», – подчеркнул собеседник.

«Этот политик понимает запрос людей, что называется, «с земли». Поэтому он, конечно, выступит со множеством инициатив в рамках работы Совфеда по важным и нужным направлениям. Также совместно с главой государства, обеими палатами и правительством Якушев, очевидно, будет работать над достижением национальных целей из указа президента №309», – добавил эксперт.

Напомним, в данном документе обозначены, в частности, такие задачи, как: сохранение населения, укрепление здоровья людей, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство и другие.

«Эти национальные цели и проекты требуют достаточно плотной и, самое главное, оперативной законодательной работы, поскольку они должны быть реализованы на всех уровнях публичной власти, начиная с муниципальной и заканчивая федеральной. Управленческие навыки Якушева полностью соответствуют реализации этих задач», – резюмировал Асафов.

В среду на заседании Совета Федерации сенаторы избрали Владимира Якушева первым зампредседателем верхней палаты. Его кандидатуру представила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила большой опыт претендента на различных государственных должностях. По ее словам, в ведомстве ценят людей, которые знают проблемы на местах и не боятся ответственности.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор наделил его сенаторскими полномочиями от региона. Напомним, Якушев возглавлял этот регион, был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а с 2020 года являлся полпредом президента в Уральском федеральном округе.