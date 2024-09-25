Совет Федерации назначил Якушева первым вице-спикером

Tекст: Елизавета Шишкова

Совет Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии назначил Якушева первым заместителем председателя верхней палаты, передает ТАСС.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор наделил его сенаторскими полномочиями от региона, который ранее представлял Павел Тараканов. Последний досрочно сложил свои полномочия, что было утверждено на заседании Совета Федерации.

До назначения Якушева должность первого заместителя спикера Совета Федерации занимал Андрей Турчак, который теперь возглавляет Республику Алтай. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что Якушев обладает значительным управленческим опытом и прошел все этапы профессионального пути. По ее словам, в Совете Федерации ценят людей, которые знают проблемы на местах и не боятся ответственности.

Совет Федерации также принял решение о досрочном прекращении полномочий 15 сенаторов. Среди них Сергей Цеков, представлявший с 2014 года Республику Крым. На его место назначен Герой России Юрий Нимченко. Также прекращены полномочия Сергея Колбина и Татьяны Гигель, их сменили Лариса Мельник и Артур Кохоев соответственно.

Кроме того, Инна Святенко была переизбрана на должность вице-спикера Совета Федерации. Она вновь была делегирована от законодательной власти столицы после сентябрьских выборов в Московскую городскую думу и занимает эту должность с сентября 2023 года.

Напомним, президент Владимир Путин ранее освободил Якушева от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе.