Песков призвал учитывать все факторы в переговорах с США по стратстабильности

Песков подчеркнул важность учета новых факторов в переговорах с США по стратстабильности

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее начать переговоры по этому вопросу, но с учетом всех новых факторов, включая и европейский ядерный потенциал, передает «ТАСС».

Песков отметил, что договорно-правовая база в области стратегической стабильности крайне важна, и многое зависит от действий России и США.

Также Песков добавил, что в текущих условиях невозможно обсуждать вопросы стратегической безопасности без учета новых факторов. «Это нужно все обсуждать вместе, в одном котле», – подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что ответа на этот вопрос от американской стороны пока получено не было.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что США нарушили стратегическую стабильность и подорвали систему мер доверия и контроля над вооружениями в Европе.