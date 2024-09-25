Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
ФБР заподозрила инвестиционную компанию Кремниевой долины в шпионаже для КНР
ФБР расследовало связи компании Hone Capital с китайскими властями и государственными фондами.
ФБР начало расследование в отношении инвестиционной компании Hone Capital на предмет вероятного получения ею доступа к коммерческой тайне и технологическим стартапам в интересах китайских властей.
ФБР расследует деятельность инвестиционной компании Hone Capital по подозрению в передаче информации китайским властям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Агентство проверяет, получала ли компания доступ к данным о технологиях и финансовой информации стартапов. Подозрения появились из-за контрактов, заключенных стартапами с американскими властями, а также вероятного финансирования компании правительственными фондами КНР.
Газета подчеркивает, что расследование проходит на фоне геополитической напряженности между США и КНР, что приводит к усилению контроля за иностранными инвестициями в американскую венчурную индустрию. Hone Capital, основанная в 2015 году, быстро зарекомендовала себя как одна из успешнейших венчурных компаний Кремниевой долины, успев инвестировать в 360 стартапов за три года.
По данным издания, ФБР уже допросило ряд основателей стартапов, которые получили инвестиции от Hone Capital, а также бывших сотрудников компании. Цель проверок заключается в выяснении, получала ли Hone Capital данные, представляющие интерес для китайских властей или владельцев, находящихся в Пекине.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Россия и Китай стремительно опережают США в разработке роботизированного и автоматизированного вооружения.