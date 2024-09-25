Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Лавров заявил о нежелании Запада допустить переговоры Украины с Россией
Лавров: Запад не позволил Украине вести справедливые переговоры с Россией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не позволит Украине вступить в справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН, поскольку нынешние украинские власти не представляют весь народ страны после государственного переворота.
Лавров указал на параллели между колониальными державами прошлого, которые не представляли народы своих колоний, и нынешней ситуацией на Украине, передает ТАСС.
По его мнению, этот факт не позволяет Западу принудить украинское руководство к честным переговорам с Россией. Лавров отметил, что в Уставе ООН, прежде всего, подчеркивается уважение прав человека, независимо от пола, расы, языка или религии.
Он считает, что акцент Запада на территориальной целостности Украины – это лукавое интерпретирование Устава, поскольку право народов на самоопределение в документе упомянуто в первую очередь.
Лавров также указал, что права человека, включая языковые и религиозные свободы, долгое время были флагманом Запада в международных делах. Однако, по его словам, после запрета украинским правительством языковых и религиозных прав значительной части населения, эти идеалы Запада исчезли. Запад теперь фокусируется на обеспечении победы Украины в конфликте, утверждая, что она борется за европейские ценности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.