Лавров: Запад не позволил Украине вести справедливые переговоры с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров указал на параллели между колониальными державами прошлого, которые не представляли народы своих колоний, и нынешней ситуацией на Украине, передает ТАСС.

По его мнению, этот факт не позволяет Западу принудить украинское руководство к честным переговорам с Россией. Лавров отметил, что в Уставе ООН, прежде всего, подчеркивается уважение прав человека, независимо от пола, расы, языка или религии.

Он считает, что акцент Запада на территориальной целостности Украины – это лукавое интерпретирование Устава, поскольку право народов на самоопределение в документе упомянуто в первую очередь.

Лавров также указал, что права человека, включая языковые и религиозные свободы, долгое время были флагманом Запада в международных делах. Однако, по его словам, после запрета украинским правительством языковых и религиозных прав значительной части населения, эти идеалы Запада исчезли. Запад теперь фокусируется на обеспечении победы Украины в конфликте, утверждая, что она борется за европейские ценности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.