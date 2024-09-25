Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Сенаторы в четвертый раз выбрали Матвиенко главой Совфеда
Матвиенко в четвертый раз избрана председателем Совета Федерации единогласным решением сенаторов
Валентина Матвиенко вновь избрана председателем Совета Федерации в ходе тайного голосования, получив поддержку всех 155 сенаторов, что подтвердило ее лидерство на этом посту с 2011 года.
Сенаторы Совета Федерации в четвертый раз избрали Валентину Матвиенко председателем верхней палаты, сообщает ТАСС. Матвиенко занимает этот пост с 2011 года и продолжит свою деятельность благодаря единогласной поддержке сенаторов.
Кандидатуру Валентины Матвиенко выдвинул первый вице-спикер Андрей Яцкин. В ходе тайного голосования ее поддержали 155 сенаторов. Противников или воздержавшихся от голосования не было, что свидетельствует о полном единодушии среди членов Совфеда.
В своей речи после избрания Валентина Матвиенко поблагодарила коллег за доверие и подчеркнула важность консолидации депутатов для эффективной работы Совета Федерации. Она отметила: «Совет Федерации должен быть местом, где принимаются решения, важные для развития нашей страны».
Накануне сенаторы поддержали кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда.