Цены на нефть начали снижаться

Мировые цены на нефть начали коррекционно снижаться

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.25 снижается на 0,23%, до 74,3 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,32%, до 71,33 доллара, передает РИА «Новости».

За прошлую торговую сессию нефть Brent выросла в цене на 1,15%, а WTI – на 1,69%.

Аналитики объясняли рост, в том числе, тем, что глава центробанка Китая Пань Гуншэн на брифинге объявил о ряде мер стимулирования экономики страны.

Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал оценку о запасах в США. По данным API, коммерческие запасы сырья за неделю, завершившуюся 20 сентября, уменьшились на 4,339 млн баррелей, при том, что аналитики ждали снижения только на 1,1 миллиона.