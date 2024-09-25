Второй «саммит мира» Зеленского заранее обречен

Tекст: Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета

Украина намерена организовать второй «саммит мира» уже в этом году. Об этом во время переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил Владимир Зеленский. По его словам, именно это мероприятие сможет поставить точку в текущем конфликте, которая «никогда не станет троеточием».

Зеленский сообщал, что к настоящему моменту Киевом уже подготовлены три пункта «мирного плана», которые и смогут стать «фундаментом» для диалога с Москвой. Он также утверждал, что за начало переговоров выступают многие международные игроки. Интересно, что в этот раз Украина – в отличие от первого саммита – не выступает против присутствия России на новом «саммите». Более того, Россию прямо приглашают к участию в этом мероприятии.

Тут стоит вспомнить, что итоги первого «саммита мира» оказались крайне сомнительными. Уже тогда финальную декларацию отказались подписывать страны БРИКС. Одобрили коммюнике преимущественно страны Запада и их сателлиты. Решения конференции стали преимущественно декоративными: стороны призвали к обмену и освобождению всех военнопленных, а также потребовали вернуть контроль над ЗАЭС Украине.

При этом участники саммита сошлись во мнении, что для достижения мира необходим диалог между всеми сторонами конфликта. Видимо, этот сигнал Зеленский и воспринял, зазывая Россию на второй саммит.

Однако в чем реальный смысл подобного приглашения? В самой России украинскую инициативу восприняли холодно. Россия и не планирует участвовать в подобном процессе, который является проявлением мошенничества со стороны Запада и Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что основной целью второго саммита является навязывание России заведомо неприемлемой для Москвы «формулы Зеленского».

Если бы Зеленский хотел реальных переговоров с Россией, он заранее ознакомил бы Москву с тем, что называет своим мирным планом. Однако ничего подобного не происходит. Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, Москва с этим планом не знакома, «мы не знаем, что планирует Зеленский», говорит, в частности, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

При этом Россия не отказывается от прекращения огня. И Россия о своих мирных планах сообщает открыто. Еще в июне Владимир Путин озвучил конкретное предложение по урегулированию ситуации, состоящее из двух условий. Первое – уход ВСУ из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказ украинского руководства от планов вступления в НАТО.

Как и сейчас, в преддверии прошлого саммита Владимир Зеленский делал громкие заявления о том, что «план действий», который должны были одобрить в рамках встречи, позволит зафиксировать «реальный конец» противостояния.

Эксперты уверены, что новая конференция будет иметь не больший смысл, чем и предыдущая, и прежде всего из-за позиции киевского режима.

«Предложение Зеленского не предполагает никаких серьезных переговоров по урегулированию конфликта», – объясняет Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Речь, как и раньше, идет лишь о попытке подменить настоящий диалог ультиматумом.

«Единственным приемлемым вариантом переговоров для Москвы является возобновление двусторонних контактов с Киевом на основе Стамбульского соглашения от апреля 2022 года. Любая корректировка повестки дня и состава участников для России неприемлема», – считает он. Собеседник напоминает: попытки западных стран вписать свои интересы в процесс урегулирования уже приводили к его срыву.

При этом участие Москвы в очередном «саммите мира» Зеленского может лишь укрепить позиции киевского режима.

Внимание Москвы к встрече сделает ее привлекательной и для других ведущих игроков международной политики. «Наше участие в саммите лишь увеличит количество представителей стран мирового большинства. Тех самых, которые говорят сейчас, что без России эти съезды не имеют смысла», – акцентирует Дмитрий Суслов.

Однако Киев может сделать попытку очередного мошенничества, пригласив на саммит других «представителей» нашей страны вместо ее официальных делегатов. На эту роль, если верить комментариям западных экспертов, могут быть назначены участники российской псевдооппозиции – иноагенты и террористы, которые сбежали из России после начала спецоперации и сейчас активно вовлечены в информационную войну против Москвы.

Их участие в саммите станет дополнительным доказательством того, что и само это мероприятие, и «мирный план» Зеленского не более чем антироссийское пропагандистское мероприятие.

«Теоретически на мероприятии Россию могут представить сбежавшие из страны экстремисты. Но сама эта идея выглядит совершенно смешной. Любые документы, которые подпишут от их имени, не будут иметь ничего общего с реальным поиском выхода из ситуации, – говорит политолог Лариса Шеслер. – На этом фоне я могу предложить Зеленскому дополнительно обратиться к Светлане Тихановской. Это станет интересным дополнением к намечающейся клоунаде. Если Украина не сделает изменений в своей политике, очевидно, что саммит вновь закончится провалом».

«При этом Россия готова обсуждать урегулирование. Но для этого необходимы реальные и трезвые инициативы. Уделять внимания очередным пиар-акциям и бессмысленным форматам наше государство не будет», – заключила Шеслер.

Тем интереснее то, что и риторика западных стран относительно конфликта и его возможного урегулирования несколько корректируется. Глава МИД Польши ставит под сомнение принадлежность Крыма Украине, а чешский президент Петр Павел во всеуслышание заявляет о возможности сохранения контроля России над новыми регионами.

Более того, под сомнение на Западе поставлена даже уместность самого «плана победы» Зеленского – того самого, который, как заявляется Киевом, может послужить базой для начала переговоров Украины с Россией. Ряд чиновников ЕС и США, если верить Bloomberg, считают инициативу Киева «списком пожеланий», не способным кардинально изменить ситуацию.

А ради изменения ситуации обсуждается возможность обращения союзников Киева непосредственно к российскому лидеру Владимиру Путину. По их оценке, это может произойти накануне саммита G20, запланированного на ноябрь. Кстати, именно на ноябрь и Зеленский назначил следующий «саммит мира» для обсуждения своей «мирной формулы». Иначе говоря, перед нами сигнал о том, что и Запад все больше занимает схожую с российской позицию по поводу «мирных планов» Зеленского – и все больше видит смысл в мирных инициативах России. Осталось подкрепить эти сигналы реальными действиями.