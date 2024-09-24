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    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    42 комментария
    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня

    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского

    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    23 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».

    «После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

    Коментарии (6)
    23 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    Президент Чехии предсказал сохранение контроля России над новыми регионами
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине, вероятно, завершится сохранением контроля России над новыми регионами на длительное время, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Наиболее вероятным исходом... будет сохранение... (контроля России над) частью территории Украины... временно», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на New York Times слова президента Чехии. По мнению политика, такое временное состояние может растянуться на многие годы.

    Павел считает, что Украина не сможет вернуть границы 1991 года, а Россия, в свою очередь, не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Павел также подчеркнул, что Киеву следует реалистично оценивать шансы на возвращение к прежним границам.

    Чешский президент высказал мнение, что на фоне требований стран-союзников ограничить помощь Украине, ей будет сложно достичь своей цели. Павел также назвал чепухой призывы к Украине просить о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Павел заявил, что представление главы киевского режима Владимира Зеленского о «справедливом» мире на Украине является иллюзией, которой не суждено стать реальностью.

    Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия не знакома с «мирным планом» Зеленского и считает, что Киеву свойственно показывать «стремление к миру» через военные действия, такие как вторжение ВСУ в Курскую область.

    Коментарии (7)
    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    23 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока

    Байден назвал перемирие в Газе своим приоритетом до конца срока

    Байден назвал приоритет своей деятетельности до конца президентского срока
    @ Bonnie Cash/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что достижение перемирия в секторе Газа стало его приоритетом до конца срока полномочий, стремясь войти в историю как «миротворец».

    Президент США Джо Байден подчеркнул важность достижения перемирия в секторе Газа перед своими советниками по национальной безопасности, пишет Politico. Он надеется, что таким образом сможет войти в историю как «миротворец» и облегчить путь к победе на выборах Камале Харрис, кандидату от Демократической партии.

    Однако, по мнению источников, реализация этой инициативы сталкивается с двумя крупными препятствиями: Израиль настаивает на сохранении своего контингента вдоль демилитаризованной зоны у границы с Египтом, чему категорически противостоит ХАМАС; кроме того, существуют разногласия по поводу обмена палестинских заключенных на израильских заложников.

    Несмотря на сложности, Байден призывает своих советников «игнорировать недавние неудачи» и продолжать усилия по достижению перемирия, взаимодействуя с обеими сторонами конфликта и посредниками. Однако скептицизм относительно возможного достижения соглашения в ближайшее время все же существует. Официальные лица из администрации Байдена отмечают, что у обеих сторон отсутствует стремление к этому.

    В ходе общения с журналистами Байден подчеркнул, что США сделают все возможное, чтобы предотвратить перерастание конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. Он также выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Ситуация обострилась после нападения боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года, что привело к блокаде Газы и началу Израилем наземной операции в анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Джо Байден поддержал прекращение огня между Израилем и палестинскими группировками. Кроме того, в октябре стало известно, что США планировали помочь Израилю в случае нападения со стороны Ирана или «Хезболлы». Также сообщалось, что американская администрация готовила дипломатическую инициативу для снижения напряженности в регионе.

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    23 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Студентку ВШЭ оштрафовали на 40 тыс. рублей за плевок в военный плакат

    Суд Москвы оштрафовал студентку ВШЭ на 40 тыс. руб. за плевок в военный плакат

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы оштрафовал студентку Высшей школы экономики Александру Дорошенко на 40 тыс. рублей за публичное действие, направленное на дискредитацию Вооруженных сил России, после того как она плюнула на плакат о службе в ВС РФ.

    Тверской суд Москвы вынес административное наказание в отношении студентки первого курса Высшей школы экономики Александры Дорошенко.

    Как передает ТАСС, девушка была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил России после инцидента в баре, где она публично плюнула на плакат с информацией о наборе на службу по контракту в ВС РФ.

    В суде заявили, что Дорошенко привлекла внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации своими действиями, что послужило основанием для административного наказания в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

    На судебное заседание студентка явилась и признала фактические обстоятельства инцидента. Она пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева в рамках дела о распространении заведомо ложной информации о российской армии. Затем Роднянский обвинялся в распространении ложных сведений об использовании российских Вооруженных сил. Интересно, что Роднянский недавно выставил на продажу свой дом в элитном поселке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей.

    Коментарии (29)
    24 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Мирошник сообщил о составлении поименного списка удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Поименный список есть... передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. По этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Он добавил, что, по последним данным, в здании в Судже украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей Курской области. Причем, по мнению Мирошника, количество людей может быть и больше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

    Коментарии (2)
    23 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.

    Как заявил Зеленский в интервью журналу The New Yorker, многие лидеры были уверены в своем понимании ситуации, но при более детальном изучении осознавали сложность проблемы, передает ТАСС. «Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать», – сказал украинский лидер.

    Ранее опрос, проведенный газетой New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, показал, что американцы считают Дональда Трампа более способным политиком в вопросе урегулирования конфликта на Украине, чем его соперницу Камалу Харрис.

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    23 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    На границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути

    За последние сутки подразделения Северной группировки при поддержке авиации и артиллерии отразили две попытки ВСУ прорваться через границу России в направлении Нового Пути, сообщили в Минобороны.

    Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, бронемашина, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения группировки продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ около Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Малой Локни и Плехово.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 17-й танковой, бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 17-й танковой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й, 110-й, 116-й и 129-й бригад теробороны поблизости от Белополья, Будивельного, Брусков, Глухова, Диброво, Журавки, Ободов, Павловки, Речек, Радьковки, Стукаловки, Сосновки, Сум и Угроедов.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три машины пехоты, две бронемашины, восемь арторудий, станция РЭБ и РЛС.

    Один военнослужащий ВСУ был взят в плен, отчитались в Минобороны.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 бронемашин, 132 арторудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, в том числе десять инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    23 сентября 2024, 17:51 • Новости дня
    БПЛА «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российские военные уничтожили украинский танк с помощью беспилотного ударного комплекса «Иноходец», подтвердив точное попадание и взрыв боевой машины в режиме реального времени.

    В Минобороны России сообщили, что военные группировки войск «Север» выявили движение танка вооруженных сил Украины в одном из приграничных районов Курской области, передает ТАСС. Обнаружение было осуществлено с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), что позволило определить точные координаты боевой машины.

    После подтверждения местоположения танка было принято решение о нанесении прицельного удара с использованием ударного БПЛА «Иноходец». В результате ракетного удара танк ВСУ был уничтожен. Кадры объективного контроля, подтверждающие точное попадание и последующий взрыв, были получены в режиме реального времени. Это доказывает успешность использования беспилотных технологий в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы Северного флота уничтожили артиллерийское орудие ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Каховском направлении. В частности, совместно с комплексом Zala они проводят круглосуточную разведку и обнаруживают замаскированные цели. Более того, в приграничном районе Курской области Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ.

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