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«Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»
«Хезболла» заявила о ракетном ударе Qader-1 по штабу «Моссада» в Тель-Авиве
Вооруженные отряды «Хезболла» нанесли ракетный удар по пригородам Тель-Авива, утверждая, что целью была штаб-квартира «Моссада», использовав для атаки баллистическую ракету Qader-1.
Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел пригородов Тель-Авива, сообщает ТАСС. В заявлении, размещенном в телеграм-канале формирования, утверждается, что удар был нанесен по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад».
В сообщении «Хезболлах» уточняется, что для атаки была использована баллистическая ракета Qader-1. В организации заявили, что удар был ответом на недавние инциденты в Ливане, включая взрывы пейджеров и беспроводных устройств, произошедшие 17 и 18 сентября.
«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки «Моссад», которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», – говорится в заявлении «Хезболла».
В ночь на среду израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС. Вслед за этим пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердила гибель командующего Ибрагима Аль-Кубайси.