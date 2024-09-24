Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
Патриарх Кирилл призвал усилить активность Церкви в соцсетях
Патриарх Кирилл предложил увеличить присутствие Церкви в соцсетях
Патриарх Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ заявил о необходимости усилить миссионерскую работу Церкви в социальных медиа, чтобы противостоять влиянию опасных групп и шарлатанов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви указал на важность увеличения присутствия Церкви в социальных медиа, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что миссионерская работа через социальные медиа является важной задачей для всех уровней церковной организации.
Патриарх отметил, что многие священники уже активно участвуют в социальных платформах, добиваясь успехов. Однако он выразил обеспокоенность растущим влиянием оккультистов, неоязычников и шарлатанов, которые используют новые технологии в своих целях и создают угрозу для духовных запросов людей.
Предстоятель Русской церкви также обратил внимание на то, что некоторые архиереи и священники не считают миссионерскую работу приоритетной. Он подчеркнул необходимость включения свидетельства о Христе в деятельность каждой церковной организации – от приходов до епархий.
Ранее патриарх Кирилл назвал возможные страшные последствия внедрения искусственного интеллекта.