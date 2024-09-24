Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы Харлану

«Владимир Иванович известен всем своим мужественным характером и золотыми руками. Несмотря на смертельную опасность, часто лично выезжает к раненым. Всегда находится там, где людям нужна помощь. В этот непростой момент хочу выразить соболезнования и пожелать ему сил», – отметила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.

«В Алешкинской больнице, которую возглавляет Владимир Иванович, каждый день – своя битва. За жизнь раненых. Раненых украинскими дронами и ракетами. То, что совершили нацисты в отношении семьи Владимира Харлана, – преступление против человеческих жизней, которые пытаются сохранить врачи на линии боевого соприкосновения. Последователи ВСУ еще раз доказали, как низко они готовы опуститься, чтобы достичь своей цели. Я уверен, враг за это еще ответит!» – отметил и. о. начальника управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

В Администрации Алешкинского округа считают, что покушение на медика – это спланированный акт террора.

«Для нас, жителей Алешкинского округа, Владимир Иванович давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира. К сожалению, из-за киевской хунты, этих бандитов, погибла его супруга. Большая утрата для всех нас. Подлюки целенаправленно «караулили» главврача. Этим бандеровским поклонникам никогда не удастся сломить нашу веру, наш стержень к большой Победе!» – заявил заместитель главы Алешкинского муниципального округа Сергей Кулагин.

Лидер Херсонского отделения «Народного фронта» Александр Фомин заявил, что нападение на Харлана в очередной раз доказывает, что Украина ничем не уступает нацистскому режиму Германии.

Скорейшего выздоровления пожелала пострадавшему Харлану от лица сотрудников фонда «Защитники Отечества» в Херсонской области и Комитета семей воинов Отечества их руководитель Ольга Смирнова.

Общественный деятель Херсонской области София Осипова отметила, что в очередной раз украинские нацисты показали свою жестокость и беспринципность. «Все, кого я знаю лично и с кем я общаюсь, кто знал и знает этого человека, как один говорят, что это герой. Это человек, который спас сотни жизней, это человек, который выезжает на все сложные какие-то ситуации, где есть раненые люди. Это человек, который лично проводит осмотры, участвует во всей медицинской жизни Алешек», – заявила Осипова.

«Это очень ужасное преступление. Тысячи людей, которым он помог, которым он спас жизнь, сейчас переживают за него», – добавил руководитель студенческих отрядов Херсонской области, Евгений Парахненко.

Напомним, главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили легкие ранения в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины. Жена главврача погибла при теракте.