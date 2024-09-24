Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы
Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы Харлану
В результате теракта в Алешках Херсонской пострадала семья главного врача Алешкинской больницы Владимира Харлана, его жена погибла. Поддержку врачу выразили общественные деятели региона.
«Владимир Иванович известен всем своим мужественным характером и золотыми руками. Несмотря на смертельную опасность, часто лично выезжает к раненым. Всегда находится там, где людям нужна помощь. В этот непростой момент хочу выразить соболезнования и пожелать ему сил», – отметила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
«В Алешкинской больнице, которую возглавляет Владимир Иванович, каждый день – своя битва. За жизнь раненых. Раненых украинскими дронами и ракетами. То, что совершили нацисты в отношении семьи Владимира Харлана, – преступление против человеческих жизней, которые пытаются сохранить врачи на линии боевого соприкосновения. Последователи ВСУ еще раз доказали, как низко они готовы опуститься, чтобы достичь своей цели. Я уверен, враг за это еще ответит!» – отметил и. о. начальника управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.
В Администрации Алешкинского округа считают, что покушение на медика – это спланированный акт террора.
«Для нас, жителей Алешкинского округа, Владимир Иванович давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира. К сожалению, из-за киевской хунты, этих бандитов, погибла его супруга. Большая утрата для всех нас. Подлюки целенаправленно «караулили» главврача. Этим бандеровским поклонникам никогда не удастся сломить нашу веру, наш стержень к большой Победе!» – заявил заместитель главы Алешкинского муниципального округа Сергей Кулагин.
Лидер Херсонского отделения «Народного фронта» Александр Фомин заявил, что нападение на Харлана в очередной раз доказывает, что Украина ничем не уступает нацистскому режиму Германии.
Скорейшего выздоровления пожелала пострадавшему Харлану от лица сотрудников фонда «Защитники Отечества» в Херсонской области и Комитета семей воинов Отечества их руководитель Ольга Смирнова.
Общественный деятель Херсонской области София Осипова отметила, что в очередной раз украинские нацисты показали свою жестокость и беспринципность. «Все, кого я знаю лично и с кем я общаюсь, кто знал и знает этого человека, как один говорят, что это герой. Это человек, который спас сотни жизней, это человек, который выезжает на все сложные какие-то ситуации, где есть раненые люди. Это человек, который лично проводит осмотры, участвует во всей медицинской жизни Алешек», – заявила Осипова.
«Это очень ужасное преступление. Тысячи людей, которым он помог, которым он спас жизнь, сейчас переживают за него», – добавил руководитель студенческих отрядов Херсонской области, Евгений Парахненко.
Напомним, главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили легкие ранения в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины. Жена главврача погибла при теракте.