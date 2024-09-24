Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы

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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВС России уничтожили авиабомбой позицию ВСУ у Купянска (видео)
    В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    45 комментариев
    24 сентября 2024, 14:59 • Новости дня

    Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы

    Общественные деятели Херсонской области выразили поддержку главврачу Алешкинской больницы Харлану

    В результате теракта в Алешках Херсонской пострадала семья главного врача Алешкинской больницы Владимира Харлана, его жена погибла. Поддержку врачу выразили общественные деятели региона.

    «Владимир Иванович известен всем своим мужественным характером и золотыми руками. Несмотря на смертельную опасность, часто лично выезжает к раненым. Всегда находится там, где людям нужна помощь. В этот непростой момент хочу выразить соболезнования и пожелать ему сил», – отметила председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина.

    «В Алешкинской больнице, которую возглавляет Владимир Иванович, каждый день – своя битва. За жизнь раненых. Раненых украинскими дронами и ракетами. То, что совершили нацисты в отношении семьи Владимира Харлана, – преступление против человеческих жизней, которые пытаются сохранить врачи на линии боевого соприкосновения. Последователи ВСУ еще раз доказали, как низко они готовы опуститься, чтобы достичь своей цели. Я уверен, враг за это еще ответит!» – отметил и. о. начальника управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Администрации Алешкинского округа считают, что покушение на медика – это спланированный акт террора.

    «Для нас, жителей Алешкинского округа, Владимир Иванович давно стал символом героизма, самоотверженности, одним из ярких представителей Русского мира. К сожалению, из-за киевской хунты, этих бандитов, погибла его супруга. Большая утрата для всех нас. Подлюки целенаправленно «караулили» главврача. Этим бандеровским поклонникам никогда не удастся сломить нашу веру, наш стержень к большой Победе!» – заявил заместитель главы Алешкинского муниципального округа Сергей Кулагин.

    Лидер Херсонского отделения «Народного фронта» Александр Фомин заявил, что нападение на Харлана в очередной раз доказывает, что Украина ничем не уступает нацистскому режиму Германии.

    Скорейшего выздоровления пожелала пострадавшему Харлану от лица сотрудников фонда «Защитники Отечества» в Херсонской области и Комитета семей воинов Отечества их руководитель Ольга Смирнова.

    Общественный деятель Херсонской области София Осипова отметила, что в очередной раз украинские нацисты показали свою жестокость и беспринципность. «Все, кого я знаю лично и с кем я общаюсь, кто знал и знает этого человека, как один говорят, что это герой. Это человек, который спас сотни жизней, это человек, который выезжает на все сложные какие-то ситуации, где есть раненые люди. Это человек, который лично проводит осмотры, участвует во всей медицинской жизни Алешек», – заявила Осипова.

    «Это очень ужасное преступление. Тысячи людей, которым он помог, которым он спас жизнь, сейчас переживают за него», – добавил руководитель студенческих отрядов Херсонской области, Евгений Парахненко.

    Напомним, главный врач Алешкинской центральной районной больницы Владимир Харлан и его водитель получили легкие ранения в результате атаки со стороны вооруженных сил Украины. Жена главврача погибла при теракте.

    23 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Японские F-35 впервые применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38

    Япония впервые применила ИК-ловушки против российского Ил-38 у Хоккайдо

    Японские F-35 впервые применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38
    @ Ministry of Defence of Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые японские истребители F-35 применили инфракрасные ловушки около острова Хоккайдо против российского самолета Ил-38.

    Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси сообщил, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы Японии у острова Хоккайдо. В ответ на это в воздух были подняты истребители F-35 сил самообороны Японии, которые в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Это первое применение японскими силами самозащиты таких средств, передает «Коммерсант».

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что истребители подняли в воздух из-за российских Ил-38, которые якобы с 13.00 до 15.00 (7.00 – 9.00 мск) по местному времени трижды заходили в воздушное пространство Японии, проводя в нем около минуты каждый раз. По его утверждению, инцидент стал первым случаем нарушения японского воздушного пространства российскими военными самолетами с 2019 года.

    Ранее произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии.

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    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (33)
    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    24 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Названа основная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае

    Прокуратура назвала дихлофос основной версией отравления в Красноярском крае

    Названа основная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае
    @ t.me/krpronws

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноярском крае прокуратура рассматривает отравление дихлофосом как основную версию инцидента, в результате которого погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, экспертизы продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении, прокуратура Красноярского края назвала отравление дихлофосом основной версией инцидента, в котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры, аэрозольный препарат для борьбы с насекомыми использовался для обработки помещения дома накануне трагедии.

    В связи с этим специалисты федерального экспертного учреждения Москвы были привлечены для проведения экспертиз, чтобы установить точную причину отравления. В правоохранительных органах отметили, что дихлофос, использованный в доме, носит название «Варан». Результаты экспертизы пока не оглашены, однако подозрение на отравление инсектицидом стало основной следственной версией в ходе расследования.

    Ранее в Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом. Кроме того, следствие рассматривает две версии инцидента, где отравились шесть человек: употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».

    «После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

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    24 сентября 2024, 00:41 • Новости дня
    В Сейме Латвии предложили «запретить» русскоязычным платить налоги
    В Сейме Латвии предложили «запретить» русскоязычным платить налоги
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Депутат Сейма Латвии от партии евроскептиков Светлана Чулкова, обращаясь к националистам в парламенте, предложила «запретить» русскоязычным жителям страны платить налоги на фоне наступления властей на права русскоязычных в республике.

    «Скоро у нас бюджет. Национальное объединение, мы ждем от вас предложения всем, кто говорит по-русски, запретить платить налоги», – приводит Telegram-канал Baltnews слова Светланы Чулковой.

    Напомним, в августе националисты потребовали от Министерства юстиции Латвии изменить действующие правила таким образом, чтобы полностью запретить использование русского языка в любой рекламе и информировании. Следует отметить, что при выходе Латвии из СССР русским обещали защиту их «языка, культуры, образования и религиозного сознания» и заверяли, что оградят их от «оскорблений и унижения национального достоинства».


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    24 сентября 2024, 03:50 • Новости дня
    Обезвредивший школьника в Балаганске физрук использовал армейский опыт
    Обезвредивший школьника в Балаганске физрук использовал армейский опыт
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Преподаватель физкультуры Александр Бакуров рассказал, как остановил подростка, который совершил нападение на одноклассников в Балаганске в Иркутской области и собирался нанести увечье себе.

    «Увидел ребенка, пострадавшего на улице, коллегу, который оказывал помощь, спросил, что произошло. Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда», – приводит слова Бакурова РИА «Новости».

    В раздевалке, как рассказал учитель, он «увидел ребенка, который хотел нанести себе увечье». Бакуров помешал подростку сделать это. Он пояснил, что смог быстро сориентироваться в экстренной ситуации, поскольку «проходил курсы иногда как педагог». «Нам это в колледже рассказывали при обучении», – пояснил он. Кроме того, отметил учитель, «в Вооруженных силах России тоже рассказывали, как нужно делать, как нужно разговаривать в данной ситуации».

    Напомним, в поселке Балаганск Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов.

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    23 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молодой человек с диагнозом аутизм, задержанный за вандализм на могиле телеведущего Александра Маслякова, оказался инвалидом с детства, сообщили в медицинских службах.

    Как указал источник, молодой человек 2004 года рождения, устроивший погром на Новодевичьем кладбище, страдает аутизмом с детства и имеет статус инвалида первой группы, передает РИА «Новости».

    По словам источника в медицинских службах, задержанный был госпитализирован в психиатрическую больницу №1 «Алексеевская» для прохождения комплексного обследования и лечения.

    Накануне неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Позже молодого человека, обвиняемого в вандализме, направили в психиатрическую больницу. В результате против него возбудили уголовное дело за надругательство над местами захоронения.

    В понедельник стало известно о восстановлении могилы Маслякова после нападения вандала.

    Коментарии (8)
    23 сентября 2024, 16:54 • Новости дня
    Дуров объявил о раскрытии данных пользователей Telegram по запросу властей
    Дуров объявил о раскрытии данных пользователей Telegram по запросу властей
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. Это решение принято в отношении нарушителей правил Telegram, чтобы пресечь злоупотребления внутренним поиском, особенно в случаях, связанных с продажей нелегальных товаров.

    Дуров уточнил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию по всему миру, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все изменения направлены на предотвращение преступной деятельности в мессенджере, добавив, что команда Telegram за последние недели удалила проблемный контент из поиска. Однако он не стал конкретизировать, о каком контенте идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Telegram отключили функцию «Люди поблизости» и загрузку медиафайлов на платформу Telegraph.

    Коментарии (33)
    24 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Трамп-младший возмутился словами Зеленского

    Трамп-младший осудил Зеленского за критику его отца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента Владимира Зеленского в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.

    Он в своем аккаунте социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России) выразил возмущение высказываниями Зеленского в адрес его отца Дональда Трампа, которые были озвучены в интервью журналу The New Yorker, передает ТАСС.

    По его мнению, украинский лидер не имеет права критиковать кандидата от Республиканской партии на пост президента США, учитывая, что Украина получила значительное финансирование от американских налогоплательщиков.

    Трамп-младший также подчеркнул, что недопустимо, когда иностранный лидер, получающий помощь от США, приезжает и выражает свое недовольство. Он связал слова Зеленского со случаем, когда проукраинский фанатик якобы пытался покушаться на жизнь его отца, назвав это поведение позорным.

    Ранее Зеленский выразил сомнение в способности Трампа завершить конфликт на Украине после победы на выборах.

    Коментарии (7)
    23 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Жена Шнурова подала на развод
    Жена Шнурова подала на развод
    @ Petrov Sergrey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хамовнический суд Москвы намерен рассмотреть иск Ольги Абрамовой о расторжении брака с музыкантом Сергеем Шнуровым. Первое заседание по делу, в котором фигурирует вопрос о детях, назначено на 3 октября, сообщили в суде.

    Как указал источник, беседа по делу Шнуровой Ольги к Шнурову Сергею, имеющих общих детей, назначена на 3 октября текущего года. Поскольку дело касается частной жизни участников процесса, судебные заседания будут проходить в закрытом режиме. Отмечается, что заявление о расторжении брака подала сама Ольга Шнурова (Абрамова), передает РИА «Новости».

    Напомним, Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году.

    Ранее сообщалось, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись. Кроме того, в июле основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

    Коментарии (9)
    23 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Киркоров проиграл суд Успенской

    Суд частично удовлетворил иск Успенской к Киркорову на 90 тыс. рублей

    Киркоров проиграл суд Успенской
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской против певца Филиппа Киркорова, обязав его выплатить 90 тыс. рублей за распространение порочащих сведений в интервью о шоу-бизнесе.

    Таганский суд Москвы вынес решение по делу о защите чести и достоинства, инициированному певицей Любовью Успенской против певца Филиппа Киркорова, ТАСС. Судья постановил частично удовлетворить исковые требования, обязав Киркорова выплатить компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.

    Успенская подала иск против Киркорова, утверждая, что в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе» были распространены порочащие ее сведения, в частности Киркоров назвал ее «попрошайкой».

    В мае Киркоров подал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве.

    Коментарии (14)
    23 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте

    В Херсонской области погибла жена главврача больницы города Алешки

    Жена главврача Алешек в Херсонской области погибла при теракте
    @ t.me/VGA_Alyoshki

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта против семьи главврача больницы Владимира Харлана в Алешках Херсонской области, погибла его жена, сам врач чудом выжил. По словам главы правительства региона, Харлана целенаправленно выслеживали украинские националисты.

    Как передает «РИА Новости», в Херсонской области был совершен теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что в результате нападения погибла супруга врача, а сам он остался жив.

    Алексеенко отметил, что главврача целенаправленно выслеживали, назвав произошедшее «чудовищным злодеянием». Он подчеркнул, что Харлан активно оказывает медицинскую помощь раненым в ходе обстрелов и выезжает во все населенные пункты, несмотря на опасности. Врач пользуется огромным авторитетом у населения.

    По словам Алексеенко, за терактом стоят украинские нацисты, которые, по его мнению, превзошли своих «учителей и кумиров – гитлеровских карателей Второй мировой». Он выразил возмущение трагедией и подчеркнул, что для описания произошедшего нет слов.

    «Слова поддержки доктору Харлану сейчас адресуют тысячи людей, которых он лечил, сотни раненых, которых спас. Держитесь, Владимир Иванович. Мы с вами», – написал Алексеенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска неоднократно наносили удары по гражданским объектам в Херсонской области, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, в результате подобных обстрелов часто разрушались жилые дома и инфраструктура, усложняя жизнь местных жителей. В связи с этим российские власти усилили меры безопасности и эвакуацию жителей из прифронтовых районов.

    Коментарии (6)
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    Европа усиливает зависимость от российских удобрений

    Несмотря охлаждение отношений, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России. В июле он нарастил их импорт до максимума за двадцать месяцев. Для Европы Россия – номер один по удобрениям, при этом для России рынок ЕС – не главный. Почему Европа увеличивает зависимость от российского товара? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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