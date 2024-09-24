Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
Суд арестовал имущество КЭМЗ по делу «Газпром Арены»
Суд арестовал имущество КЭМЗ в рамках дела о хищениях при строительстве
Суд наложил арест на имущество Курского Электромеханического Завода, включая 50% долей в уставном капитале, земельный участок и два здания, в связи с хищениями при строительстве стадиона «Газпром Арена».
Судебные органы наложили арест на имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при строительстве «Газпром Арены». Как передает РИА «Новости», арестованным имуществом стали 50% долей в уставном капитале предприятия. Также под арест попали земельный участок площадью 20 тыс. кв. метров и два нежилых здания.
Дело о хищениях было возбуждено в 2016 году. Арест имущества, по мнению суда, необходим для обеспечения уголовного судопроизводства и возможного исполнения имущественных взысканий в случае вынесения обвинительного приговора. Это решение призвано предотвратить возможные попытки скрыть или перепродать активы завода, что может затруднить компенсацию ущерба.
Судебное решение было принято на основании данных о возможных нарушениях, связанных с расходами на строительство футбольного стадиона в Петербурге. Дело пока остается на стадии расследования, и окончательные выводы по нему еще не сделаны.
Ранее единственный учредитель ООО «Группа компаний «Охрана» Алексей Кобыща, объявленный следствием в международный розыск, был арестован заочно по делу о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены». Прокурор Петербурга Сергей Литвиненко сообщал о возбуждении уголовного дела по поводу строительства стадиона для «Зенита», отмечая ущерб в сотни миллионов рублей. Позднее стали известны действия подрядчика, которые навели прокуратуру и следствие на подозрения о крупном хищении.