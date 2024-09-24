Художника из Красноярска осудили за неваляшки с экстремистскими тату

Художник из Красноярска Слонов получил год исправительных работ за неваляшки с экстремистскими тату

Василий Слонов, художник из Красноярска, приговорен к году исправительных работ после признания виновным в публичном демонстрировании экстремистской символики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Советский районный суд. Наказание включает удержание 15% из заработной платы в доход государства. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в отношении Слонова заменена с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Суть обвинений в том, что в ноябре 2023 года Слонов разместил на своей странице в социальной сети и на собственном сайте арт-объект с изображением, содержащим символику запрещенной в России экстремистской организации АУЕ. АУЕ признана в России экстремистской организацией. Более того, ранее художник уже подвергался административному наказанию за демонстрирование подобной символики.

Необычные неваляшки с татуировками, о которых идет речь, были изъяты в ходе обыска в мастерской и по месту жительства Слонова. Они будут уничтожены после вступления приговора в законную силу. На неваляшках были изображены «восьмиконечные звезды с лучами», которые называют «воровскими». Сам художник настаивал на том, что это была часть его участия в крупном проекте, и не признавал вину.

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