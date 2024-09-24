Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
Кремль отказался комментировать слушания в Гааге по делу о Крымском мосте
Песков не стал комментировать разбирательство по делу о Крымском мосте в Гааге
Кремль воздерживается от комментариев по слушаниям в арбитраже Гааги, где Украина обвиняет Россию в нарушении суверенных прав на морские акватории и требует компенсации за ущерб, якобы причиненный строительством Крымского моста, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что позиция Кремля по отечественной инфраструктуре ясна и не требует дополнительных пояснений, передает ТАСС.
Слушания начались 23 сентября. Украина обвиняет Россию в нарушении суверенных прав Украины на использование морских акваторий и континентального шельфа в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Украинская сторона требует от России прекратить нарушение прав и возместить нанесенный ущерб.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал судебное разбирательство в Гааге по претензиям Украины на Керченский пролив бессмысленным канцелярским надувательством.