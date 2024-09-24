Лукашенко призвал Белоруссию готовиться к войне

Лукашенко заявил о необходимости подготовки Белоруссии к войне

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости подготовки к возможной военной агрессии, сообщает РИА «Новости».

Выступая на совещании, которое проходило на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, он подчеркнул, что республика стремится сохранить мир и не хочет воевать. Однако, по его словам, несмотря на отсутствие признаков агрессии со стороны других стран, Белоруссия должна быть готова ответить на возможные угрозы.

«Старая формула: хочешь мира – готовься к войне», – отметил Лукашенко, добавив, что республика не оправдывается перед кем-то, а лишь принимает необходимые меры для собственной безопасности. Он выразил надежду, что «дай бог, чтобы этой войны не было», и подчеркнул отсутствие тенденций к развязыванию войны против Белоруссии в настоящее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что нападение на Белоруссию может положить начало третьей мировой войне.