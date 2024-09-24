Зюганов осудил вопросы о секс-скандале в Госдуме

  • Новость часаШвейцария одобрила смягчение санкций против России
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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВС России уничтожили авиабомбой позицию ВСУ у Купянска (видео)
    В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    19 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    45 комментариев
    24 сентября 2024, 15:14 • Новости дня

    Зюганов осудил вопросы о секс-скандале в Госдуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими скандал с интимным видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Денис Парфенов.

    В ответ на вопрос о личной жизни Парфенова Зюганов возмутился и заявил, что такие вопросы не должны задаваться, добавив, что журналисты занимаются «дерьмом» и что ему стыдно за них, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. По этому поводу глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко отметил, что это происшествие не связано с деятельностью партии и является догадками, инициированными политтехнологами.

    24 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38

    Авиаэксперт Попов: Японский F-35 применил ИК-ловушки против российского Ил-38 для пропаганды

    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе. Будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Токио заявили, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы государства, в результате чего истребители F-35 применили инфракрасные ловушки.

    «Средства ИК-противодействия, как правило, используются для обозначения своего присутствия и вытеснения самолета-нарушителя из воздушного пространства страны», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. Однако Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе, добавил он.

    «Это может быть попытка показать, будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония. На мой взгляд, именно поэтому японская сторона заявила не просто о «нарушении воздушных границ» военной авиацией России, но еще и о применении против нее инфракрасных ловушек», – уточнил спикер.

    Более того, по словам эксперта, сообщения Токио о первом применении таких средств могут быть не совсем правдивы. «Речь, вероятно, шла об использования ИК-ловушек именно против российских самолетов. Также допускаю, что F-35 впервые применили эти средства», – предположил он.

    Попов также объяснил принцип работы ИК-ловушек. «Это почти то же, что и тепловые ловушки. Системы противодействия, как правило, встроены в крыло или носовую часть воздушного судна. Представляет она из себя ракету 30–40-мм калибра. В ней заложено пиротехническое средство и пороховой заряд. Капсуль срабатывает электрически, по импульсу происходит искра, порох взрывается, выбрасывает заряд, который с воздействием энергии и при попадании в воздушную среду начинает гореть», – детализировал собеседник.

    Ранее японские истребители применили инфракрасные ловушки для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что военная авиация России якобы трижды нарушила воздушные границы рядом с северным островом Хоккайдо.  

    По версии Токио, каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые прибегли к таким мерам, добавил генсек.  

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.

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    24 сентября 2024, 11:05 • Новости дня
    В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

    В Госдуме обсудили запрет на пропаганду чайлдфри и штрафы

    В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России рассматривают законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, предусматривающий штрафы до 5 млн рублей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В Госдуме началось рассмотрение законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения, сообщил Володин в Telegram-канале. Законопроект предполагает запрет на распространение информации, популяризирующей бездетность, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

    Основной целью законопроекта является воспрепятствование распространению информации, поддерживающей неуважение к материнству, отцовству и агрессию к беременным женщинам и детям. Штрафы за нарушение нового запрета могут достигать 400 тыс. рублей для физических лиц, 800 тыс. рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юридических лиц.

    Инициатива по ограничению пропаганды бездетности основывается на аналогии с ранее принятыми мерами по запрету пропаганды ЛГБТ и смены пола (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Володин подчеркнул, что дружная и большая семья является основой сильного государства.

    Ранее правительство поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду движения чайлдфри.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет позиции по вопросу возможного запрета движения чайлдфри в России.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 07:17 • Новости дня
    Госдума отвергла претензии Украины на Керченский пролив

    Депутат Белик отверг претензии Киева на Керченский пролив

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал судебное разбирательство в Гааге по претензиям Украины на Керченский пролив бессмысленным канцелярским надувательством.

    Как передает РИА Новости, Белик заявил, что претензии Украины на Керченский пролив не имеют никаких оснований и являются, по его словам, канцелярским надувательством. Он также отметил, что судебное разбирательство в Гааге по этому вопросу не имеет перспектив.

    Белик добавил, что Азовское море является внутренним морем России, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма находятся под суверенитетом России и не подпадают под международное право.

    Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году против России, касающегося прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

    Геннадий Кузьмин, глава российской делегации и посол по особым поручениям, подчеркнул, что Россия настаивает на отклонении всех претензий Украины. По мнению Кузьмина, позиция Киева не подкреплена никакими юридическими нормами или фактами.

    Напомним, Украина потеряла выход к Азовскому морю после перехода юга Запорожской и части Херсонской областей к России.

    В декабре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России.

    Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части акватории Азовского моря войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России.

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    23 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Массовое ДТП парализовало юго-запад Москвы

    В Москве произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика, что привело к затруднению движения в этом районе.

    Как передает РИА «Новости», на юго-западе Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, когда столкнулись два автобуса, автомобиль такси и грузовик.

    На данный момент информация о пострадавших не поступала, сообщили в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Из-за происшествия движение в районе аварии оказалось затруднено. Это создало дополнительные проблемы для водителей, двигающихся в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве произошло столкновение грузовика и автобуса, в результате которого погиб человек. 

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    23 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Депутат: Запрет пропаганды чайлдфри не затронет личный выбор граждан

    Депутат Аиткулова: Запрет пропаганды чайлдфри не затронет личный выбор граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пакет законопроектов, направленный на запрет пропаганды движения чайлдфри, будет ограничивать только распространение идеологии бездетности, заявила одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

    По словам депутата, пакет законопроектов о запрете чайлдфри никак не затронет образ жизни и личный выбор людей, передает ТАСС.

    «Учтем замечания, которые есть в заключении правительства, и уточним само понятие «отказ от деторождения», – добавила она.

    Напомним, правительство поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду движения чайлдфри, предлагая наказывать это явление по аналогии с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, с существенными штрафами для граждан и организаций.

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    24 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший адвокат Эльман Пашаев, известный по делам актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, подозревается в симуляции ранения для получения 3 млн рублей государственного пособия, сообщили СМИ.

    По версии следственных органов, в апреле этого года Пашаев объявил себя раненым, чтобы получить выплату, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Следователи считают, что бывший адвокат в апреле специально мог объявить себя «трехсотым», чтобы получить госпособие», – говорится в публикации.

    По данным канала, следствие выясняет роль бойца с позывным «Крюгер», который мог фальсифицировать медицинскую справку для Пашаева. В рамках расследования допрашивают сослуживцев бывшего адвоката, включая командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко.

    Кроме того, проверяется информация из соцсетей Пашаева. В июле он утверждал, что выжил после атаки украинского дрона-камикадзе и пытался получить пособие как раненый. Однако тогда ему было отказано в выплате.

    Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

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    24 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи

    Кимаковский: Угледар попал в клещи, ВСУ пытаются вывести из города ударные группы

    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы пытаются вывести ударные группы из Угледара, попавшего в окружение российских войск, ротация подразделений ВСУ практически невозможна, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    «Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что даже в украинских кругах, близких к министерству обороны, признают тяжесть положения, в котором оказалась 72-я бригада ВСУ. По данным разведки ДНР, подразделения находятся в критическом состоянии, и украинские силы стараются вывести свои наиболее ударные группы из региона, сказал советник главы ДНР.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

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    23 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    ВСУ обстреляли школу в Каменке-Днепровской

    ВСУ атаковали стадион школы в Каменке-Днепровской

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины обстреляли стадион школы в Каменке-Днепровской в Запорожской области, где на момент атаки находились 106 детей, но, по сообщению губернатора региона Евгения Балицкого, никто не пострадал.

    На момент обстрела в здании находилось 148 человек, из них 106 были детьми. Никто из присутствующих не пострадал, все дети были эвакуированы и находятся в безопасном месте, сообщает ТАСС.

    Балицкий в своем Telegram-канале, назвал действия ВСУ преступным обстрелом и подчеркнул, что пострадавших нет. Он также уточнил, что все дети были оперативно эвакуированы и находятся в безопасности. Это событие вызвало волну возмущения в регионе, учитывая опасность, которой подверглись дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли удар по учебным учреждениям, что привело к разрушению и повреждению зданий. В другой раз, при обстреле в ДНР, пострадали эвакуационные колонны и погибли мирные жители. Также сообщалось, что военные силы Украины нанесли многочисленные удары по территории республики, что приводило к разрушению инфраструктуры и гибели людей.

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    23 сентября 2024, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: СВО запустила процессы переосмысления России

    Политолог Межуев: Россия впервые со времен Крымской войны переживает цивилизационное столкновение с Западом

    Эксперт: СВО запустила процессы переосмысления России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Понятия «русский мир», «русская идея» вновь обрели особый смысл на фоне СВО и цивилизационного конфликта с Западом. Сегодня наша страна стала объектом пристального внимания мыслителей всего мира. И это хорошо, поскольку Москва открывается с новых сторон не только для иностранцев, но и для нас самих, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В понедельник в Москве стартовал философский форум «Осмысляя Россию».

    «Можно с уверенностью сказать: форум удался. Я вижу очень серьезно представленную междисциплинарность, которая удачно сочетается с актуальной повесткой. Тут задействованы и литературоведческие круги, и богословы, и профессиональные философы, и люди из активного политического дискурса. Мы заново открываем самих себя. Понятия «русский мир», «русская идея» вновь обретают особый смысл», – пояснил Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ.

    «В ходе мероприятия звучат интеллектуальные ходы, во многом связанные со специальной военной операцией. На этом фоне становится понятным, что именно СВО запустила важные процессы осмысления России как внутри нашей страны, так и в мире. И дело даже не в самом факте военных действий. Мы впервые переживаем такое цивилизационное столкновение со времен Крымской войны», – указал он.

    «Конечно, можно говорить о конфликте идеологий, которые были в советские годы, но это не было настолько явно. По сути, мы возвращаемся в XIX век, когда противостояние с Францией и Британией обострилось одновременно с желанием нашей страны интегрироваться в европейскую культуру. Как тогда, так и сейчас цивилизационный конфликт налицо, его нельзя вынести за скобки», – подчеркнул собеседник.

    Он напомнил, что мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения великого русского философа Николая Бердяева. «Дискуссии ведутся в рамках свойственной данному мыслителю диалектики. Подобный подход оставляет широкое пространство для поиска новых идей», – отметил Межуев.

    В понедельник в Москве открылся первый международный философский форум «Осмысляя Россию». Мероприятие приурочено к юбилею двух выдающихся мыслителей: Николая Бердяева и Алексея Лосева. Проводится оно при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

    «В ходе заседаний и диспутов вам предстоит обсудить ключевые философские проблемы современности, рассмотреть вопросы, связанные с историей, духовной идентичностью и национальным культурным кодом нашего народа. Обменяться мнениями о приоритетных задачах в области образования и просвещения», – отметил президент Владимир Путин в приветственном слове для участников форума.

    В мероприятии приняли участие представители ведущих университетов страны. Кроме того, в рамках дискуссий свое мнение, несмотря на западные санкции, также высказывали докладчики из Австрии, США, Франции и Японии.

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    23 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Губернатор назвал количество получивших помощь жителей Курской области

    Жители приграничных районов Курской области получили материальную помощь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Курской области оказали материальную поддержку жителям приграничных районов, пострадавшим от обстрелов, выплатив различными суммами более 290 тыс. человек.

    Более 290 тыс. жителей приграничных районов Курской области получили материальную помощь, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, помощь была направлена людям, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Смирнов уточнил, что почти 135 тыс. человек получили 10 тыс. рублей, около 130 тыс. курян – по 15 тыс. рублей, и почти 26 тыс. человек получили по 150 тыс. рублей. Власти продолжают предоставлять помощь и работают над поддержкой всех нуждающихся.

    Кроме того, более 6 тыс. человек покинули приграничные районы Курской области за последнюю неделю. По словам Смирнова, эвакуация проводилась как самостоятельно, так и организованными колоннами из 15-километровой зоны в Рыльском и Хомутовском районах. Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кореневском районе Курской области были найдены более 260 человек, потерявших связь с близкими после освобождения региона группировкой «Север», сообщал губернатор Алексей Смирнов. В частности, отмечалось, что из них 118 человек находились в розыске по запросам родственников, а еще 101 человек числились пропавшими без вести. Также сообщалось, что с начала августа было подано более 770 заявлений от граждан и организаций, утративших связь с родными и близкими.

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    24 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    Отец погибших в Красноярском крае детей рассказал о своем состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Отец детей смог дать короткий комментарий о своем самочувствии, отметив, что чувствует себя «нормально», хотя и не может пока свободно разговаривать, передает телеканал «360».

    Минздрав региона ранее заявил, что состояние супругов оценивается как удовлетворительное. О состоянии матери детей отец не смог дать информацию, так как звонок с ним прервался.

    Точная причина отравления пока не установлена. Однако прокуратура Красноярского края во вторник отметила, что основная версия связана с отравлением парами аэрозоля от насекомых, которым обрабатывали дом.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления, возбуждено уголовное дело. Краевой СК ранее сообщил, что следствие нашло инсектициды в еде отравившейся семьи под Красноярском.

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    24 сентября 2024, 14:29 • Новости дня
    Госдума утвердила компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

    Госдума ввела компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла законопроект, обязывающий работодателей компенсировать сотрудникам неиспользованные отгулы в случае увольнения, изменения внесены в Трудовой кодекс.

    На пленарном заседании Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому работодатели обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении, передает ТАСС. Поправки вносятся в Трудовой кодекс, и их целью является улучшение условий для работников, которые ранее находились в уязвимом положении.

    Действующее законодательство предусматривает предоставление дополнительного дня отдыха сотруднику, работавшему в выходной или праздничный день, но не требует его оплаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается отсутствие четкого механизма определения даты дополнительного отдыха или компенсации при увольнении.

    Автор инициативы подчеркивают, что на практике это приводило к тому, что увольняемые работники лишались права на эти дни или повышенную оплату. Новый закон обязывает работодателя выплачивать работнику разницу между фактической оплатой за работу в выходные и ее повышенной стоимостью в случае, если отгулы не были использованы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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    24 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Песков призвал чиновников отличать критику от оскорблений

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо различать конструктивную критику от оскорблений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о проекте закона по уголовному наказанию за публичное оскорбление представителей власти в Сети.

    «Критика и оскорбление – разные понятия», – заявил Песков, передает ТАСС.

    «Конечно, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика (со стороны) людей. Потому что представители власти работают на благо людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», – подчеркнул он.

    Ранее в Госдуме решили рассмотреть законопроект, предусматривающий уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в Сети.

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    24 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8%

    Греф: «Сбер» в 2024 году ожидает рост экономики России на 3,8%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, с ожидаемым увеличением ВВП на 3,8% в 2024 году, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления «Сбера» Герман Греф.

    «Экономика растет, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%. Наш прогноз сегодня (по росту ВВП) на конец года – 3,8%», – сказал Греф, передает ТАСС.

    Кроме того, в 2024 году Сбербанк планирует выплатить государству налоги и дивиденды на сумму 1,2 трлн рублей. По словам Грефа, это станет абсолютным рекордом.

    Также он сообщил о планах банка на развитие инфраструктуры в Горно-Алтайске. Сбербанк приступит к строительству современного аэропорта в этом регионе и планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт. На сегодняшний день уже открыто 40 км трасс и 400 гостиничных номеров, начаты проекты по расширению взлетно-посадочной полосы и прямой дороги в Горно-Алтайске, отметил Греф.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.

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    24 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Госдума освободила участников СВО от наказания на стадии суда

    Госдума приняла закон о прекращении дел участников СВО на стадии суда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на стадии судебного производства, что позволит приостанавливать дела и отменять меры пресечения по ходатайству командования.

    Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях и касается лиц, которые находятся на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Это нововведение предусматривает возможность прекращения уголовного дела по ходатайству командования воинской части, сообщает ТАСС.

    С марта этого года в России действуют поправки в уголовное законодательство, которые позволяют приостанавливать уголовные дела и отменять меры пресечения для военнослужащих. В случае если приговор уже вступил в силу, осужденные условно освобождаются от наказания, а их контроль передается командованию. После получения госнаграды или окончания службы они полностью освобождаются от ответственности, и их судимость гасится.

    Законопроект вносит изменения в ст. 78.1 Уголовного кодекса РФ, давая возможность освободить от ответственности на стадии судебного производства или апелляции. Это касается призванных на службу или заключивших контракт в Вооруженных силах РФ в период мобилизации и военных действий. Суд сможет принять решение о приостановлении дела или отмене меры пресечения на основании ходатайства командования.

    Поправка, поддержанная Госдумой во втором чтении, определяет взаимодействие между судебным департаментом при Верховном суде и Минобороны. Это необходимо для координации действий по прекращению уголовных дел и освобождению осужденных. Нововведение касается как лиц, находящихся на службе, так и тех, кто уже был осужден, но приговор не вступил в законную силу.

    Напомним, в августе Верховный суд России направил в Госдуму законопроект, освобождающий от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников на стадии судебного производства.

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    Европа усиливает зависимость от российских удобрений

    Несмотря охлаждение отношений, Евросоюз продолжает скупать удобрения из России. В июле он нарастил их импорт до максимума за двадцать месяцев. Для Европы Россия – номер один по удобрениям, при этом для России рынок ЕС – не главный. Почему Европа увеличивает зависимость от российского товара? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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