Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
США и Канада решили начать переговоры о границе в море Бофорта
Bloomberg: США и Канада решили начать переговоры о границе в море Бофорта
Соединенные Штаты и Канада планируют запустить процесс переговоров, чтобы уточнить морские границы в море Бофорта, богатом потенциальными запасами нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным Bloomberg, это связано с растущей стратегической важностью региона «из-за наращивания присутствия России и Китая в Арктике», передает ТАСС.
Госдепартамент США и МИД Канады во вторник намерены объявить о создании совместной целевой группы для проведения переговоров, говорится в материале.
Существующие разногласия между двумя странами касаются делимитации морской границы, где предполагается наличие крупных запасов нефти. Оттава и Вашингтон уже ранее сталкивались с противоречиями в 1976 году, когда США выступили против канадской концессии на добычу нефти и газа в спорной зоне.
В совместном заявлении, которое ожидается к публикации, правительства США и Канады подтвердили стремление к совместной работе над окончательным соглашением о границах в арктических водах, пишет агентство.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность России отстаивать интересы в Арктике в военном плане.