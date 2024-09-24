Госдума отвергла претензии Украины на Керченский пролив

Депутат Белик отверг претензии Киева на Керченский пролив

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА Новости, Белик заявил, что претензии Украины на Керченский пролив не имеют никаких оснований и являются, по его словам, канцелярским надувательством. Он также отметил, что судебное разбирательство в Гааге по этому вопросу не имеет перспектив.

Белик добавил, что Азовское море является внутренним морем России, а Керченский пролив и черноморское побережье Крыма находятся под суверенитетом России и не подпадают под международное право.

Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по делу, инициированному Украиной в 2016 году против России, касающегося прав прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

Геннадий Кузьмин, глава российской делегации и посол по особым поручениям, подчеркнул, что Россия настаивает на отклонении всех претензий Украины. По мнению Кузьмина, позиция Киева не подкреплена никакими юридическими нормами или фактами.

Напомним, Украина потеряла выход к Азовскому морю после перехода юга Запорожской и части Херсонской областей к России.

В декабре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России.



Позже премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче части акватории Азовского моря войсковой части в Керчи для обеспечения обороны России.