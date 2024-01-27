Власти передали крымским военным часть акватории Азовского моря

Tекст: Валерия Городецкая

«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря … для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в опубликованном официальном сайте правовых актов документе, передает ТАСС.

Войсковая часть обязана содержать гидротехнические объекты в выделенной части акватории в исправном состоянии, уточняется в документе. Кроме того, не допускается ее использование юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.

В декабре в Госдуму внесли законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России.