Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Власти передали крымским военным часть акватории Азовского моря
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым войсковой части в Керчи будет передана часть акватории Азовского моря для обеспечения обороны России.
«Предоставить войсковой части 6942 на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Азовского моря … для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – говорится в опубликованном официальном сайте правовых актов документе, передает ТАСС.
Войсковая часть обязана содержать гидротехнические объекты в выделенной части акватории в исправном состоянии, уточняется в документе. Кроме того, не допускается ее использование юридическими и физическими лицами, в том числе для рыболовства.
В декабре в Госдуму внесли законопроект о признании Азовского моря внутренним морем России.