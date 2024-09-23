Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

«Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.