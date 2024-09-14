На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.2 комментария
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»
Начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ предстоит разобраться с ситуацией по сообщениям о гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин», такое поручение дал глава Минобороны Андрей Белоусов.
Белоусов поручил своему заместителю и начальнику Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковнику Виктору Горемыкину и Герасимову вместе с военной контрразведкой ФСБ разобраться с ситуацией, связанной с информацией о гибели «Эрнеста» и «Гудвина», сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Министр поставил поручение на личный контроль.
Как сообщает ТАСС, в некоторых Telegram-каналах сообщили о гибели операторов дронов Первой Славянской бригады с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Согласно этой информации, за критику командования расчет принудительно расформировали и специалистов по БПЛА отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска.