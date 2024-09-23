Макрон призвал ЕС пересмотреть в будущем отношения с Россией

Макрон призвал ЕС построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией

Tекст: Вера Басилая

Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».

«Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.

Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив. Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.

Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.

Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.