Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.10 комментариев
Макрон призвал ЕС пересмотреть в будущем отношения с Россией
Макрон призвал ЕС построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией
Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией в будущем ради мира на всем континенте, а также построить новый, «более справедливый» миропорядок, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже.
Президент Франции считает, что Европе следует подумать о мире в Европе в новой форме, учитывая географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО».
«Следует переосмыслить наши отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполон и несправедлив. Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно, и не отвечает реалиям, потому что оно планировалось после Второй мировой войны.
Макрон отметил, что будет выступать на Генассамблее ООН, где поднимет вопрос об устройстве порядка, при котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.
Между тем, главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Жан-Ноэль Барро.
Нижняя палата парламента Франции утвердила процедуру отстранения президента страны Эммануэля Макрона от власти.