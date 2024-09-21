Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.17 комментариев
Главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Барро
Новым французским министром иностранных дел стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, до этого он занимал должность министра-делегата по вопросам Европы.
Барро в своих заявлениях призывал к жесткости в отношении России в контексте конфликта на Украине, обвинял российскую сторону «пропаганде» и информационных атаках против Франции, передает РИА «Новости».
Он является членом партии «Демократическое движение», сообщает ТАСС.
Стефан Сежурне, ранее занимавший пост главы МИД, назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.
Должность министра вооруженных сил Франции осталась за Себастьеном Лекорню.
Ранее в Париже прошел многотысячный митинг против нового премьера страны Мишеля Барнье и президента Эммануэля Макрона.