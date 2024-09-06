Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram
Дуров убрал функцию «Люди поблизости» из Telegram
В мессенджере Telegram отключили функцию «Люди поблизости» и загрузку медиафайлов на платформу Telegraph, об этом заявил основатель приложения Павел Дуров.
Функции «Люди поблизости» больше нет, так как ее использовали менее 0,1% пользователей, вместе с тем из-за нее возникали проблемы с ботами и мошенниками, сообщил Дуров, передает ТАСС.
Также отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph, поскольку им «злоупотребляли анонимные лица». Большая часть пользователей не имеют отношения к криминальному миру, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой образ для мессенджера, добавил Дуров. По его мнению, это создает риски для миллиарда других пользователей.
В конце августа Дурова задержали во Франции, но позже освободили под судебный надзор. СМИ сообщали, что он якобы отказался помощи России и ОАЭ.