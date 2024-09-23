Могилу Маслякова восстановили после акта вандализма

Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище восстановили после акта вандализма

Могила известного телеведущего Александра Маслякова, находящаяся на Новодевичьем кладбище в Москве, была полностью восстановлена после акта вандализма, передает ТАСС. Работники кладбища украсили место захоронения алыми гвоздиками и белыми розами, а также установили крест на положенное место.

Инцидент произошел, когда молодой человек, пришедший за два часа до закрытия кладбища, сначала вел себя адекватно, но затем его поведение резко изменилось. Вандала задержали и доставили в психиатрическую лечебницу.

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, инцидент с нарушением общественного порядка был зафиксирован вечером 22 сентября. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законом. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Его могила находится рядом с местами захоронения известных деятелей искусства, таких как диктор Игорь Кириллов, композитор Никита Богословский и актрисы Элина Быстрицкая и Людмила Гурченко.

Накануне неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, о чем сообщили ряд Telegram-каналов. Позже молодого человека, обвиняемого в вандализме, направили в психиатрическую больницу. В результате против него возбудили уголовное дело за надругательство над местами захоронения.