На разгромившего могилу Маслякова вандала завели уголовное дело

В Москве возбудили дело за надругательство над могилой Маслякова

В Москве возбуждено уголовное дело против молодого человека, который разгромил могилу известного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел с участием жителя Москвы 2004 года рождения, который был задержан и доставлен в отдел полиции. Правоохранительные органы отметили, что он находился в неадекватном состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ, касающейся надругательства над телами умерших и местами их захоронения. На данный момент полиция занимается установлением мотивов, побудивших молодого человека совершить это преступление. В московском главке МВД подтвердили задержание.

По ч. 1 ст. 244 нарушителю грозит несколько видов наказания. Среди них штраф в размере до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев. В зависимости от обстоятельств дела суд примет решение о мере наказания для обвиняемого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Молодого человека, обвиняемого в вандализме на этой могиле, направили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что телеведущий Александр Масляков был похоронен на Новодевичьем кладбище.