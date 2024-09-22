Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.4 комментария
Неизвестный мужчина разгромил могилу Александра Маслякова
Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, сообщает ряд Telegram-канале.
Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. Кроме того, мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции.
По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.
Другой Telegram-канал пишет, что мужчине 19 лет, он страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН.
Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище.