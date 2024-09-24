Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.2 комментария
На Западе обвинили Киев в подрыве демократии
Politico сообщила о тревоге Запада из-за вмешательства Киева в энергосектор
Западные дипломаты и G7 выразили обеспокоенность вмешательством Киева в кадровую политику энергетического сектора, особенно после увольнения главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, что может подорвать основы демократии в стране, пишет Politico.
Как пишет Politico, особое внимание привлекло увольнение Кудрицкого с поста главы «Укрэнерго», что вызвало озабоченность среди западных дипломатов и кредиторов Украины. Они считают, что подобные действия разрушают принцип разделения властей и угрожают демократическим основам, передает ТАСС.
Бывший глава «Укрэнерго» заявил о централизации власти и стремлении Киева контролировать энергосистему страны, что может привести к ее краху. Решение об увольнении Кудрицкого, который руководил компанией с 2020 года, стало поводом для отставки двух иностранных членов совета директоров.
Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, предположил, что причиной отставки Кудрицкого стало желание отдельных лиц в офисе президента Украины и министра энергетики Германа Галущенко сосредоточить финансовые потоки в своих руках. Против Кудрицкого также возбуждено уголовное дело о легализации средств и злоупотреблении полномочиями.
В начале сентября Кудрицкий был уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».