На Западе обвинили Киев в подрыве демократии

Politico сообщила о тревоге Запада из-за вмешательства Киева в энергосектор

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет Politico, особое внимание привлекло увольнение Кудрицкого с поста главы «Укрэнерго», что вызвало озабоченность среди западных дипломатов и кредиторов Украины. Они считают, что подобные действия разрушают принцип разделения властей и угрожают демократическим основам, передает ТАСС.

Бывший глава «Укрэнерго» заявил о централизации власти и стремлении Киева контролировать энергосистему страны, что может привести к ее краху. Решение об увольнении Кудрицкого, который руководил компанией с 2020 года, стало поводом для отставки двух иностранных членов совета директоров.

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, предположил, что причиной отставки Кудрицкого стало желание отдельных лиц в офисе президента Украины и министра энергетики Германа Галущенко сосредоточить финансовые потоки в своих руках. Против Кудрицкого также возбуждено уголовное дело о легализации средств и злоупотреблении полномочиями.

В начале сентября Кудрицкий был уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».