Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны у Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отражена контратака нацформирования «Кракен», в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и гаубицу Д-30.

Группировка «Запад» поразила живую силу и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны у Купянска и нескольких других населенных пунктов Харьковской области, а также у Макеевки, Невского в ЛНР и у Торского в ДНР.

ВСУ потеряли до 420 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М198, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

«Южная» группировка поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинины, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Максимильяновки и Катериновки в ДНР.

В этой зоне ВСУ за сутки потеряли до 810 человек, БТР, боевую бронированную машину, САУ Krab, М777, две гаубицы FH-70, орудие Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудия L-119 и М119. Также уничтожены станция РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

Группировка «Центр» поразила формирования 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение и нанесли удары по 67-й, 100-й механизированным и другим украинским бригадам. ВСУ потеряли до 555 военнослужащих, БТР М113, боевую бронированную машину Kirpi и несколько артиллерийских установок.

Группировка «Восток» поразила несколько подразделений, в ее зоне ВСУ потеряли до 130 человек. Подразделения группировки «Днепр» нанесли урон живой силе и технике в Запорожской и Херсонской областях, украинская армия потеряла там до 50 человек.